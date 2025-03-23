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撐不住！胖老爹美式炸雞明起漲價 部分套餐最貴調漲31元

中央社／ 台北23日電
胖老爹美式炸雞日前在各店鋪公告，將從24日起調漲價格。圖／擷取自台灣胖老爹美式炸雞粉絲頁
胖老爹美式炸雞日前在各店鋪公告，將從24日起調漲價格。圖／擷取自台灣胖老爹美式炸雞粉絲頁

胖老爹美式炸雞日前在各店鋪公告，將從24日起調漲價格，根據新舊菜單比較，部分套餐價格將調漲新台幣5元到31元，單點的無骨雞腿排從85元調漲到100元等。

速食業者今年起因應原物料、人事費用等成本因素陸續調漲價格，包含漢堡王、肯德基都在1月宣布漲價。

胖老爹美式炸雞日前公告，礙於部分原物料、人事成本及電價持續成長，使得門市營運日漸艱鉅，因此總公司將於24日起調整全台門市部分品項價格。

根據胖老爹的新舊菜單比較，大部分套餐價格調漲5元到31元不等，僅少部分維持原有價格；單點價格上無骨雞腿排從85元調漲到100元、雞腿從54元調漲到60元、花枝丸從45元調漲到50元等。

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