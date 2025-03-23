橫濱牛排「390元不限時吃到飽」！內行點「午間套餐」CP值更高 獨家「咖哩飯、牛肉煮、霜淇淋」任你爽吃

拉麵控快看！主打獨特湯頭與趣味用餐體驗的「麒麟創作拉麵坊」，成為台北中山區拉麵愛好者關注的焦點。餐廳位於中山北路一段140巷25號，距離捷運中山站2號出口步行僅約2分鐘，交通便利。店內採自助點餐系統，提供三款精心研發的拉麵選擇，並貼心提供內用客人免費加湯加麵服務，吸引饕客排隊品嘗。更特別的是，店家設有趣味互動規則——只要對店員微笑，即可免費加麵，讓用餐過程更添樂趣。

2025-03-23 15:28