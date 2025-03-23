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橫濱牛排「390元不限時吃到飽」！內行點「午間套餐」CP值更高 獨家「咖哩飯、牛肉煮、霜淇淋」任你爽吃
自助吧吃到飽不限時！日本雲雀餐飲集團旗下「橫濱牛排」特別在平日午餐時段推出「不限時自助吧吃到飽」，午間套餐390元起即享沙拉、咖哩、霜淇淋等無限吃。
來自日本的專業牛排「橫濱牛排」推出期間限定「不限時自助吧吃到飽」活動，即日起至5/9，凡於平日午餐時段11:00-17:00至「宜蘭新月廣場店、高雄SKM Park店、中壢中山東路店」等3間門市用餐，即享不限時吃到飽，一路嗑到下午5點吃好吃滿。
這3間門市還有「午間套餐」390元起，只要點主餐即可享用美味自助吧，從沙拉、咖哩飯、日式牛肉煮、湯品到甜點飲料、霜淇淋統統有，不論是衝著牛排還是自助吧來，都能一飽口福。值得一提的是，不限時吃到飽活動，於5/1勞動節當日暫停乙次，訂位時可要注意囉！
橫濱牛排 自助吧不限時吃到飽
活動期間：即日起～2025/5/9 平日午餐時段11:00-17:00
指定門市：宜蘭新月廣場店、高雄SKM Park店、中壢中山東路店
注意事項：平日15:20前入座皆可用餐至17:00（15:20後恢復用餐100分鐘）；勞動節5/1活動暫停乙次
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