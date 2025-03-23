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「炸雞柳定食」190有找！福勝亭「激安日」來了 開吃比炸豬排強的「鮮嫩雞柳」 還有味噌湯、高麗菜絲吃到飽

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／福勝亭粉專
圖／福勝亭粉專

每月必吃！日式豬排專賣「福勝亭」每月激安日將至，3/25推出一日限定「鮮嫩炸雞柳定食」2份甜甜價，平均一份美味定食190元有找，喜愛炸雞柳的饕客可別錯過了。

圖／福勝亭粉專
圖／福勝亭粉專

連鎖豬排專賣「福勝亭」將每月25日訂為激安日，3/25到門市點購「鮮嫩炸雞柳定食」享2份特價374元（原價440元），內用外帶皆適用，平均一份只要187元，即能享用外脆內嫩的炸雞柳及白飯、日式醬菜、高麗菜絲、味噌湯等日式風味，內用飯、湯和高麗菜絲還可無限續，任你吃到飽

此外，福勝亭每份定食還有附贈蒟蒻飲或醋飲（口味隨機），若想喝飲料也可加購升級套餐，即享汽水飲料喝到飽。

圖／福勝亭粉專
圖／福勝亭粉專

福勝亭 每月激安日

活動日期：2025/3/25

優惠內容：鮮嫩炸雞柳定食2份特價374元（原價440元）

備註：活動詳情以各門市現場為準

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吃到飽 必吃 炸雞 福勝亭 豬排

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