只要微笑就免費加麵！「麒麟創作拉麵坊」3款招牌必吃1次看

拉麵控快看！主打獨特湯頭與趣味用餐體驗的「麒麟創作拉麵坊」，成為台北中山區拉麵愛好者關注的焦點。餐廳位於中山北路一段140巷25號，距離捷運中山站2號出口步行僅約2分鐘，交通便利。店內採自助點餐系統，提供三款精心研發的拉麵選擇，並貼心提供內用客人免費加湯加麵服務，吸引饕客排隊品嘗。更特別的是，店家設有趣味互動規則——只要對店員微笑，即可免費加麵，讓用餐過程更添樂趣。

圖／取自麒麟創作拉麵坊臉書粉絲團

「麒麟創作拉麵坊」的招牌拉麵以獨特湯頭見長。「牛肝菌豚骨魚貝拉麵」使用豬大骨與蔬菜熬製濃郁湯底，搭配昆布與牛肝菌，帶來醇厚又富層次的風味；「牛肝菌豚骨醬油拉麵」則加入獨門醬油，增添醬香與深度，令豚骨湯更加迷人；至於講究高級食材的「白松露雞魚貝拉麵」，則以白露花老母雞、阿波尾地雞與多種魚貝類熬煮，湯頭絲滑濃郁，並散發松露幽香，口感層次豐富。

圖／取自麒麟創作拉麵坊臉書粉絲團

圖／取自麒麟創作拉麵坊臉書粉絲團

店內採用自助點餐機，食客可依喜好選擇麵條種類、份量及湯頭濃淡，並自由搭配蔥、洋蔥等配料。內用客人還可免費加湯、加麵，提供靈活且滿足感十足的用餐體驗。由於店內座位有限，經常出現排隊情況，建議提前領取號碼牌，並利用等候時間探索附近商圈，避免久候。憑藉細膩講究的湯頭與創意互動，「麒麟創作拉麵坊」在競爭激烈的台北拉麵市場中展現獨特風格，成為拉麵迷不可錯過的美食熱點。