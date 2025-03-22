悄悄掛上扛棒了！ 韓國必朝聖「風川鰻魚」台灣也能吃到 4月開進台北中山區

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聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
風川鰻魚韓式烤鰻魚專賣店。圖／翻攝IG@koreangrilledeel
風川鰻魚韓式烤鰻魚專賣店。圖／翻攝IG@koreangrilledeel

不用飛出國也能嚐到這美味！ 繼日前《黑白大廚》白種元評審的「香港飯店0410」登台消息釋出，引起饕客們一陣激動後，又一間旅遊韓國必吃的韓式烤鰻魚要來台灣了，Threads上有網友PO出「風川鰻魚」店家已掛上招牌(扛棒)的照片，再度引起一陣騷動討論，即將讓大家不用飛往韓國，也能享受美味韓式烤鰻魚的品嚐機會！

風川鰻魚韓式烤鰻魚專賣店。圖／翻攝IG@koreangrilledeel
風川鰻魚韓式烤鰻魚專賣店。圖／翻攝IG@koreangrilledeel

由 @isabellathatgirll 發佈
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韓國人常將蔘雞湯、鰻魚料理列為保健養生之選，現在「風川鰻魚」將這樣的美食文化帶到了台灣，可以期待是否將能嚐到韓國人經營，以現點現殺、桌邊炭烤的方式呈現白鰻美味，當鰻魚外皮酥脆金黃，內肉鮮嫩有彈性，絕對讓人看了口水直流。

風川鰻魚韓式烤鰻魚專賣店。圖／翻攝IG@koreangrilledeel
風川鰻魚韓式烤鰻魚專賣店。圖／翻攝IG@koreangrilledeel

風川鰻魚韓式烤鰻魚專賣店。圖／翻攝IG@koreangrilledeel
風川鰻魚韓式烤鰻魚專賣店。圖／翻攝IG@koreangrilledeel

這間「風川鰻魚」將開設於台北市中山區，標榜是台灣第一家韓國人開設的韓式烤鰻魚專賣店，店家目前已成立IG，並透露即將於4/2正式開幕，且預計於開幕前一周開放inline線上訂位，想品嚐這項韓國必吃美味烤鰻魚，快列入行事曆準備搶訂位囉！

風川鰻魚韓式烤鰻魚專賣店

地址：台北市吉林路26巷13號一樓

開幕日：2025/4/2 (前一週開放inline線上訂位)

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中山站 韓國烤肉 韓國美食 鰻魚

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