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開幕打卡贈可頌！ 「網美蔬食早午餐」第四家分店進駐南港LaLaport 「酪梨堡、加州卷」新菜必吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝PRESERVE．For our Future臉書
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網美蔬食早午餐新分店來囉！ Miacucina餐飲集團旗下「PRESERVE」蔬食早午餐，是源自天母一帶的人氣Brunch餐廳，以健康蔬食料理著稱，近年持續擴大版圖，最新開幕進駐南港LaLaport，除了帶來獨特的酪梨美食饗宴外，也為顧客帶來多重驚喜禮遇！

圖／翻攝PRESERVE．For our Future臉書
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2024年才宣布進駐台北大巨蛋，最新又攜手南港LaLaport購物中心，開出第四家分店「Preserve南港LaLaport店」，最新焦點推出最新「加州卷系列」，食材精選，口味豐富。更值得一提的是，店內最具代表性的無澱粉版「酪梨漢堡」，以原型食物料理為主，兼具美味與營養。

圖／翻攝PRESERVE．For our Future臉書
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Preserve全新進駐南港LaLaport餐廳，除了注入新活力與風格，更精心打造「加州卷系列」集合了哈斯酪梨、鮭魚、干貝、鰻魚等多樣食材，一口氣帶來了「開放式鮭魚酪梨加州卷、鰻魚酪梨加州卷、煙燻鮪魚加州卷、煙燻鮭魚加州卷」道道口感層次豐富，特別推薦的「松露干貝加州卷」，散發出濃郁香氣，令人感受到奢華享受！

圖／翻攝PRESERVE．For our Future臉書
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快來享用網美蔬食早午餐，開幕祭出三大優惠活動招待，即日起至4/30，單筆消費滿3,000元即贈送「餐點招待券」一張；同一期間，在店內網美牆拍照上傳至IG限時動態分享，即可獲得「現烤可頌」一顆。5月份前往消費，滿3,000元可享有「酪梨帆布提袋」一個。不論是贈送餐點招待券、免費美味可頌，還是可愛酪梨帆布提袋，都讓人心動期待不已。

Preserve 南港LaLaport店

地址：台北市南港區經貿二路105巷1號1樓

電話：0227863757 (目前尚不開放線上訂位)

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可頌 早午餐 網美 蔬食 酪梨

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