「粥大福 × 胡同燒肉」首度聯名！頂級和牛粥限量登場，滿額再送和牛牛舌

人氣雞湯粥品牌「粥大福」攜手日式職人燒肉品牌「胡同燒肉」，推出奢華「和牛燒肉粥」！以胡同專業燒肉技法搭配粥大福經典雞湯粥底，嚴選日本A5和牛與台農71號香米，讓燒肉與粥品完美結合，創造前所未有的極致美味。聯名系列即日起起限量開賣，售完為止，喜愛粥品與燒肉的饕客千萬別錯過！

圖／六扇門有限公司提供

極炙夢幻和牛粥 現點現炙 極致享受

「極炙夢幻和牛粥」嚴選日本A5和牛腿三角，肉質緊實且風味濃郁，經低溫舒肥後再由職人現場炙燒，完美釋放和牛獨特油脂香氣，搭配每日熬製的濃郁雞湯粥，每一口都充滿奢華層次感。此款粥品因數量珍稀，僅於全台指定10間門市販售，建議提前確認販售資訊。

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秘製和風和牛粥 經典壽喜燒風味

「秘製和風和牛粥」以薄切日本A5和牛，經職人快速煎煮鎖住鮮嫩肉汁，再搭配胡同特製壽喜燒醬汁，鹹甜交織，與雞湯粥完美融合，入口鮮嫩滑順，令人一試成主顧。此外，「經典薑燒嫩豚粥」選用台灣在地豬肉，慢火燜煮於特製薑汁醬料中，肉質柔嫩、香氣四溢，帶來最溫暖的日式家常味。

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限量優惠券 燒肉迷必搶

凡購買聯名粥品，即贈胡同燒肉優惠券，單筆消費滿2,000元，可免費兌換和牛牛舌乙份（價值520元），數量有限，送完為止。聯名系列於全台粥大福門市及外送平台販售，「極炙夢幻和牛粥」則限指定門市供應，詳情請見粥大福官網。

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