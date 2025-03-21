快訊

防長出面滅火！遭爆將聽取機密簡報 馬斯克撂重話：會找出洩密者

自稱「懷孕日女」 金髮YUKI假義消身分成謎！法院認證「男兒身」

遭影射放消息？葛斯齊開戰S家「別再噁心」 賈永婕不忍回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

「粥大福 × 胡同燒肉」首度聯名！頂級和牛粥限量登場，滿額再送和牛牛舌

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／六扇門有限公司提供
圖／六扇門有限公司提供

人氣雞湯粥品牌「粥大福」攜手日式職人燒肉品牌「胡同燒肉」，推出奢華「和牛燒肉粥」！以胡同專業燒肉技法搭配粥大福經典雞湯粥底，嚴選日本A5和牛與台農71號香米，讓燒肉與粥品完美結合，創造前所未有的極致美味。聯名系列即日起起限量開賣，售完為止，喜愛粥品與燒肉的饕客千萬別錯過！

圖／六扇門有限公司提供
圖／六扇門有限公司提供

極炙夢幻和牛粥 現點現炙 極致享受

「極炙夢幻和牛粥」嚴選日本A5和牛腿三角，肉質緊實且風味濃郁，經低溫舒肥後再由職人現場炙燒，完美釋放和牛獨特油脂香氣，搭配每日熬製的濃郁雞湯粥，每一口都充滿奢華層次感。此款粥品因數量珍稀，僅於全台指定10間門市販售，建議提前確認販售資訊。

圖／六扇門有限公司提供
圖／六扇門有限公司提供

圖／六扇門有限公司提供
圖／六扇門有限公司提供

秘製和風和牛粥 經典壽喜燒風味

「秘製和風和牛粥」以薄切日本A5和牛，經職人快速煎煮鎖住鮮嫩肉汁，再搭配胡同特製壽喜燒醬汁，鹹甜交織，與雞湯粥完美融合，入口鮮嫩滑順，令人一試成主顧。此外，「經典薑燒嫩豚粥」選用台灣在地豬肉，慢火燜煮於特製薑汁醬料中，肉質柔嫩、香氣四溢，帶來最溫暖的日式家常味。

圖／六扇門有限公司提供
圖／六扇門有限公司提供

圖／六扇門有限公司
圖／六扇門有限公司

限量優惠券 燒肉迷必搶

凡購買聯名粥品，即贈胡同燒肉優惠券，單筆消費滿2,000元，可免費兌換和牛牛舌乙份（價值520元），數量有限，送完為止。聯名系列於全台粥大福門市及外送平台販售，「極炙夢幻和牛粥」則限指定門市供應，詳情請見粥大福官網。

圖／六扇門有限公司提供
圖／六扇門有限公司提供

圖／六扇門有限公司提供
圖／六扇門有限公司提供

編輯推薦

和牛 壽喜燒 燒肉 醬料 饕客

相關新聞

「粥大福 × 胡同燒肉」首度聯名！頂級和牛粥限量登場，滿額再送和牛牛舌

人氣雞湯粥品牌「粥大福」攜手日式職人燒肉品牌「胡同燒肉」，推出奢華「和牛燒肉粥」！以胡同專業燒肉技法搭配粥大福經典雞湯粥底，嚴選日本A5和牛與台農71號香米，讓燒肉與粥品完美結合，創造前所未有的極致美味。聯名系列即日起起限量開賣，售完為止，喜愛粥品與燒肉的饕客千萬別錯過！

南部火鍋控先衝！ 灑椒對中「29」招待100隻蝦、泉成「3282」中四碼嚐巨無霸20盎司大肉盤

南部火鍋控先衝！ 對中「2、9」招待100隻蝦、「3282」中四碼嚐巨無霸20盎司大肉盤

林口喜來登全新「香氣」料理8道一字排開！龍蝦、牛排統統有，最低一道180元起

林口亞昕福朋喜來登酒店2F聚味軒中餐廳，即日起推出主廚李聖涵精心研製的八道全新推薦料理，融合粵菜傳統技法與現代科學烹飪，精準掌握食材的風味層次，以「香氣，是味覺的靈魂」為核心，重新詮釋經典粵式美饌。無論是以獨特醬汁調味，或是透過食材自然釋放香氣，每道菜品皆展現層次豐富的味覺體驗，帶領饕客進入一場極致的嗅覺與味覺盛宴。

排隊名店「滋養」草莓大福發霉！ 她開箱傻眼 業者緊急回應了

排隊名店「滋養」草莓大福發霉！ 她開箱傻眼 業者緊急回應了

南港Lalaport開幕！鰻魚飯、摩斯蒟蒻買1送1、天丼5折

南港三井Lalaport即日起開幕，館內多個品牌紛紛推出慶祝優惠。去年10月進駐林口三井Outlet後，大漁餐飲集團旗...

首日午餐賣1000份！林聰明插旗南港LaLaport　百人排隊

台北首間「林聰明沙鍋魚頭」，自即日起正式進駐「Mitsui Shopping Park LaLaport 南港」，店內提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。