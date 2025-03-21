南部火鍋控先衝！ 灑椒對中「29」招待100隻蝦、泉成「3282」中四碼嚐巨無霸20盎司大肉盤

南台灣的朋友看過來！ 火鍋界的證件好康別錯過囉，知名麻辣鍋「灑椒麻辣鴛鴦火鍋」請吃100隻白蝦；82年老店「汕頭泉成沙茶火鍋」也祭出身分證優惠，對中指定號碼就送肉控最愛的巨無霸20盎司肉盤，火鍋控快揪找關鍵好友一起吃好吃滿！

● 灑椒麻辣鴛鴦火鍋

圖／翻攝灑椒 ‧ 麻辣鴛鴦火鍋臉書

以浮誇肉盤著名，有麻辣紅湯、養生白湯、酸菜白湯及菌菇元氣湯等選擇的高屏知名麻辣鴛鴦火鍋店，「灑椒」最新歡慶9周年，於4/30前推出招待白蝦證件優惠，只要身分證字號有「2」或「9」，對中一碼，就送50隻白蝦，同時對中這兩數字，100隻白蝦免費吃爆！

圖／翻攝灑椒 ‧ 麻辣鴛鴦火鍋臉書

目前於高雄、屏東分店同步進行，須於前一天打電話訂位告知，同時，一桌限用1張身分證，且整桌要點餐配合，50隻蝦低消為1500元、100隻蝦低消為2000元。

博愛店

地址：高雄市左營區博愛三路585號

電話：07-3590608



文山店

地址：高雄市三民區文濱路60號

電話：07-7776657



屏東旗艦店

地址：屏東縣屏東市自由路345號

電話：08-7366999

● 汕頭泉成沙茶火鍋

圖／翻攝汕頭泉成沙茶火鍋(中山總店）臉書

創立於民國32年，高雄人好評的汕頭泉成沙茶火鍋連鎖店，歡慶泉成82歲祭出年中慶，於5/29前，限定平日消費滿2千元且對中身分證有「3、2、8、2」，對中任3碼(可以2個2)，可享「傳香大肉盤10盎司」、對中4碼，可享「傳香大肉盤20盎司」的好康優惠！

圖／翻攝汕頭泉成沙茶火鍋(中山總店）臉書

高雄美術青海店

地址：高雄市鼓山區青海路227號

電話：07-5553989



高雄五甲公園店

地址：高雄市前鎮區凱興街123號

電話：07-8222828



高雄鐵道園區店地址：高雄市三民區鐵道街282號

電話：07-3922888



高雄漢神巨蛋店地址：高雄市左營區博愛二路777號4F

電話：07-5531888



高雄夢時代店

地址：高雄市前鎮區中華五路789號6樓

電話：07-8313388