南部火鍋控先衝！ 灑椒對中「29」招待100隻蝦、泉成「3282」中四碼嚐巨無霸20盎司大肉盤
南台灣的朋友看過來！ 火鍋界的證件好康別錯過囉，知名麻辣鍋「灑椒麻辣鴛鴦火鍋」請吃100隻白蝦；82年老店「汕頭泉成沙茶火鍋」也祭出身分證優惠，對中指定號碼就送肉控最愛的巨無霸20盎司肉盤，火鍋控快揪找關鍵好友一起吃好吃滿！
● 灑椒麻辣鴛鴦火鍋
以浮誇肉盤著名，有麻辣紅湯、養生白湯、酸菜白湯及菌菇元氣湯等選擇的高屏知名麻辣鴛鴦火鍋店，「灑椒」最新歡慶9周年，於4/30前推出招待白蝦證件優惠，只要身分證字號有「2」或「9」，對中一碼，就送50隻白蝦，同時對中這兩數字，100隻白蝦免費吃爆！
目前於高雄、屏東分店同步進行，須於前一天打電話訂位告知，同時，一桌限用1張身分證，且整桌要點餐配合，50隻蝦低消為1500元、100隻蝦低消為2000元。
博愛店
地址：高雄市左營區博愛三路585號
電話：07-3590608
文山店
地址：高雄市三民區文濱路60號
電話：07-7776657
屏東旗艦店
地址：屏東縣屏東市自由路345號
電話：08-7366999
● 汕頭泉成沙茶火鍋
創立於民國32年，高雄人好評的汕頭泉成沙茶火鍋連鎖店，歡慶泉成82歲祭出年中慶，於5/29前，限定平日消費滿2千元且對中身分證有「3、2、8、2」，對中任3碼(可以2個2)，可享「傳香大肉盤10盎司」、對中4碼，可享「傳香大肉盤20盎司」的好康優惠！
高雄美術青海店
地址：高雄市鼓山區青海路227號
電話：07-5553989
高雄五甲公園店
地址：高雄市前鎮區凱興街123號
電話：07-8222828
高雄鐵道園區店地址：高雄市三民區鐵道街282號
電話：07-3922888
高雄漢神巨蛋店地址：高雄市左營區博愛二路777號4F
電話：07-5531888
高雄夢時代店
地址：高雄市前鎮區中華五路789號6樓
電話：07-8313388
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