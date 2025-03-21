排隊名店「滋養」草莓大福發霉！ 她開箱傻眼 業者緊急回應了

台北排隊名店「滋養和菓子」的草莓大福，每到冬天草莓季總是供不應求。不過，近日有一名女網友分享，日前收到一盒滋養草莓大福，當晚準備享用時，拆開卻發現草莓發霉，讓她相當傻眼。對此滋養業者回應，3月份天氣變化大，又接近草莓季尾聲，狀況確實比較多，已聯繫消費者討論後續處理事宜。

有一名女網友18日在Threads發文表示，老闆18日送她一盒當天在滋養購買的草莓大福，回家拍完照準備吃時，發現其中一顆草莓竟發霉了，讓她傻眼大嘆「還好我習慣吃東西前會檢查，我哭欸。」

圖／翻攝Threads@motor_yj

貼文曝光後引發討論，網友分享自身經驗表示，曾詢問店員草莓大福的保存期限，對方回應「當天就要吃完」。而原PO今天（21日）一早更新留言指出，滋養員工於昨天下午已聯繫她，了解事情經過後並向她致歉，原PO認為草莓本來就不容易保存，難免會發生這種狀況，以後還是會繼續吃。

根據《TVBS新聞網》報導，業者強調他們已全力篩選草莓，製作過程也符合SOP，但3月天氣忽冷忽熱，加上接近草莓季尾聲，確實狀況比較多，目前已經聯繫消費者並討論後續處理方式。