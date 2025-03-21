林口喜來登全新「香氣」料理8道一字排開！龍蝦、牛排統統有，最低一道180元起

林口亞昕福朋喜來登酒店2F聚味軒中餐廳，即日起推出主廚李聖涵精心研製的八道全新推薦料理，融合粵菜傳統技法與現代科學烹飪，精準掌握食材的風味層次，以「香氣，是味覺的靈魂」為核心，重新詮釋經典粵式美饌。無論是以獨特醬汁調味，或是透過食材自然釋放香氣，每道菜品皆展現層次豐富的味覺體驗，帶領饕客進入一場極致的嗅覺與味覺盛宴。

圖／林口亞昕福朋喜來登酒店提供

本次推薦菜色包含國宴級湯品「羊肚菌花雕澄清雞湯」(NT$420/1人份)，採法式澄清技法，湯底純淨甘醇，搭配花雕酒與羊肚菌的濃郁香氣，入口溫潤回甘；「陳醋雲耳海蜇頭」(NT$480) 以特調醋汁提鮮，結合鎮江香醋、老陳醋與花雕酒，酸香層次鮮明，搭配蒜油與紫洋蔥絲，開胃又爽口；「星洲麥片軟殼蟹」(NT$660) 外酥內嫩，拌入金沙醬與乾炒麥片，增添香濃鹹香的細膩層次。

圖／林口亞昕福朋喜來登酒店提供

主廚個人創意之作「千金不換酒燒小卷」(NT$680) 以紅咖哩巧妙融入爆炒小卷，搭配九層塔增添東南亞風味；「起司奶香龍蝦燜麵」(NT$2,980) 取材廣東經典上湯焗龍蝦伊麵，融合帕馬森、切達與馬札瑞拉三款起司，濃郁奶香與海鮮鮮甜完美交織；「聚味私房帶骨牛小排」(NT$3,080) 採用「炸、蒸、烘烤」三重工序鎖住肉汁，搭配秘製醬料與香酥調味粉，外酥內嫩，口感豐富。

圖／林口亞昕福朋喜來登酒店提供

此外，還有造型可愛的港點「鄉村紅蘿蔔」(NT$320)，以紅蘿蔔汁製作外皮，包裹鮮蝦內餡，口感清爽細膩；最後，以甜品「果皮紅豆沙湯圓」(NT$180/1人份) 為完美結尾，綿密紅豆沙搭配陳皮與柑橘果皮清香，溫潤平衡甜韻。主廚推薦8道新菜最低NT$180元起，即日起於聚味軒限量供應。