台北人哭哭！甜點吃到飽夯店「徹思叔叔咖啡廳」停業倒數　手刀卡位再衝一波

台北人哭哭！超人氣甜點吃到飽「徹思叔叔」中山北咖啡廳貼出新公告，宣布將於4/7起暫停營業，令不少老主顧震驚「我真的哭」、「天哪，這樣以後不是就沒有吃到飽了」。

圖／摘自徹思叔叔咖啡廳線上訂位頁面

北市中山區的「徹思叔叔咖啡廳」以平價的甜點吃到飽廣為人知，還有拉麵、蛋包飯等迷你主食及飲品無限點用。今(20)日貼出公告，宣布「徹思叔叔中山北咖啡廳即將進入一段充電調整期」並將自4/7起暫停營業，同時表示「未來或許會以全新的模樣再度與大家見面，敬請期待」，而其餘門市皆正常營業。

把握最後機會！「徹思叔叔」中山北咖啡廳線上訂位系統直接開放至4/6，目前部分時段已被搶空，想趕在停業前再留下一波回憶的朋友快快手刀訂位。