限時11天「小龍蝦吃到飽」！桃園喜來登「優廚西餐廳」菜色升級 月底前「這樣揪」開吃還免千元

老饕等到了！桃園喜來登酒店的自助餐廳「優廚西餐廳」將於3/21至3/31升級菜色，廣受饕客喜愛的「小龍蝦吃到飽」快閃回歸，活動期間內不分平假日皆有供應，不少內行人都手刀訂位準備一飽口福。

圖／桃園喜來登酒店官網

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桃園人衝！桃園喜來登酒店「優廚西餐廳」菜色升級，3/21至3/31，「蒜蒸小龍蝦」強勢回歸無限吃，直接實現小龍蝦自由。值得注意的是，自助式用餐之午餐時段於週三至日11:30-14:00供應；晚餐時段則為週三至日17:30-20:30。

圖／桃園喜來登酒店粉專

圖／桃園喜來登酒店官網

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優廚提供多樣的跨國界料理，牛排、壽司、各式海鮮到精緻甜點應有盡有，是許多饕客的口袋名單。餐費部分，平日午、晚餐成人每位1080+10%元，假日成人每位1380+10%元。此外，3/31前，還有女性平日3人成行同享8折，每位最低只要972元；假日女性不限人數皆享9折的優惠。

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桃園喜來登酒店 優廚西餐廳

地址：桃園市大園區大觀路777號