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星級評論／賣便當、小籠包、甜點 看演藝圈拆掉濾鏡後的真實人生

聯合報／ 葉君遠
由左至右分別為汪冠瑋、Vicky、阿KEN。圖／別叫我湯包提供、報系資料照
由左至右分別為汪冠瑋、Vicky、阿KEN。圖／別叫我湯包提供、報系資料照

（★「udn星級評論」專欄內容未經授權，不得轉載、摘編。）

演藝圈大概是個濾鏡最多的行業，但拆掉層層濾鏡，藝人們其實離大家也不太遠，最近Vicky、張天霖在街頭賣便當；製作人汪冠瑋改行賣小籠包；阿KEN開始賣甜甜圈，而林道遠、小應穿梭在街頭賣房，陳致遠最令人驚訝，默默在工地裡彎腰低頭做工。

張天霖當年演「吐司男之吻」時還是小鮮肉，時間一晃已46歲了，娶了老友洪小鈴、女兒也即將出世，遇到影視圈寒冬沒太多工作，就想盡辦法創造穩定收入，於是跟朋友合夥投資開了便當店。

張天霖賣便當，叫好叫座一下就賣光。本報資料照片
張天霖賣便當，叫好叫座一下就賣光。本報資料照片

便當店名「蔡天吉一江便當」，會取這麼特別的名字，其實是3個股東，每個人名字中取一個字出來，組成了店名，「天」代表他，創店在一江街，所以叫「一江便當」，後來Vicky的店和平東路，所以叫「和平便當」。

藝人的面子不代表銷售數字，但張天霖開賣第4天，200個便當50分鐘內售光，而Vicky的100多個便當，1個小時也被掃光。記者實測，發現同一個中央廚房產出的兩家便當，蔬菜都使用原型，主菜、配菜都不油、夠味，內容真材實料。

張天霖說，他賣的便當追求健康，但不像一般健康便當水煮無味，也不像常見的炸排骨、雞腿、炸魚油膩又重口味，「我們有4款是配薑黃飯，抗氧化又能促進新陳代謝，主食和蔬菜是用烤的，也有打拋豬和川麻雞口味」。

Vicky(左)忙著打包便當。記者葉君遠／攝影 葉君遠
Vicky(左)忙著打包便當。記者葉君遠／攝影 葉君遠

Vicky解釋更為精準，「我們在健康和美味中找一個平衡曲線」，身為和平店長，她親力親為，中午、晚上便當開賣期間，若沒有通告，她都會站在店門口賣便當，一一為消費者講解、街頭發傳單，並親切跟大家合照。

記者到場直擊，Vicky賣便當，而張天霖剛好來視察，並幫忙送大件的外賣單，110元的價格親民處在於，看得出並非使用廉價食材，並附上口感不錯的紅、綠茶，在美食一級戰區裡，兩人在開場就已打出漂亮一仗。

另一個令人意外的，是當年跑新聞時遇到的才子製作人汪冠瑋，如今轉型賣小籠包，而且相當成功。

汪冠瑋也上過「康熙來了」當來賓。圖／摘自YT
汪冠瑋也上過「康熙來了」當來賓。圖／摘自YT

汪冠瑋當年在年代擔任製作人做過將近10個節目，其中以謝震武和吳淡如合作8年的「今晚誰當家」為代表作，這節目還創造出演藝圈裡的「大嫂團」，而汪冠瑋也因為帥氣的外型，經常上談話節目當來賓，跟不少女藝人傳緋聞。

演藝圈真的不如大家想像般景氣，汪冠瑋懂急流湧退，「這行僧多粥少，做節目時沒危機感，攤開能力圈，我不會AI，不懂文書，想換跑道，只能從零開始」，他花了時間拿到世新傳播管理碩士，然後頂著碩士頭銜去學小籠包。

他說，整整一年時間，沒有拿薪水從洗碗做起，端盤子、揉麵、擀麵皮，最後學得一技傍身，去年6月，在合江街開了小籠包專賣店「別叫我湯包」，因為在夏天開幕，外面將近37度高溫，那兩個月不知怎撐過來的。

汪冠瑋從才子製作人變身為「別叫我湯包」老闆。圖／別叫我湯包提供
汪冠瑋從才子製作人變身為「別叫我湯包」老闆。圖／別叫我湯包提供

廚房裡為了蒸小籠包，蒸氣騰騰讓室溫超過40度，汪冠瑋說，「熱，非常熱，裝冷氣也沒用，跟以前坐辦公室完全不同，一開始很擔心撐不下去，這也是這行辛苦的地方」。

這個曾在演藝圈點石成金的製作人，做出來的小籠包真令人意外，老麵發酵、麵香十足，入口帶有嚼勁，內餡豬肉新鮮無腥味，咬下去湯汁噴湧爆口，有那麼一刻真以為吃的是湯包。

最厲害的是每籠小籠包並非包好放冷，客人點時再蒸，而都是現點現做，「點完餐後8分鐘新鮮出籠，生意好時，可能時間再拉久一點」。

他一個人全力拚做，最高一天進帳14000元，平日則至少7000，不收徒的原因是還沒遇到真正有心的人，「如果沒想做餐飲，直接去麥當勞打工就好，不必這麼熱這麼辛苦的工作，但若有心，20天可以賺6至7萬元」。

阿KEN的甜甜圈店最近非常火爆。圖／阿KEN提供
阿KEN的甜甜圈店最近非常火爆。圖／阿KEN提供

這兩年跨領域賣吃的，還包括張文綺賣鹹酥雞、阿KEN賣甜甜圈，阿KEN的「GooDonut」這個月開始在台北車站前商圈試營運，每天開賣前門口排隊人龍延綿數十公尺，備好的貨2小時就售完，火紅的程度讓人大吃一驚。

而記者住在林口社區，樓下走動時也多次遇到林道遠在奔波帶客人看房，改賣房子的，還包括電影「海角七號」裡的「水蛙」小應。

另人意外的，是陳致遠跑到建築工地當工人，被妻子林秀琴側拍PO出後引起熱議，經紀人表示，通告真的跟過去不能比，「人總要生活，他們還得養小孩，他認真工作沒什麼不好」。他接一場通告，錄1個小時，大概是在工地打工1天的5倍。

花無百日紅，藝人們在演藝圈裡發光發熱時賺的是快錢，但背後的不確定性太高，才會想辦法開拓另一條生路，也許你在街頭轉角，就會遇見他們為了生活而拚搏努力。

（★「udn星級評論」專欄內容未經授權，不得轉載、摘編。）

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