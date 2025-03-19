小資月底省荷包救星！ 21Plus優惠開吃「天天有省套餐」 平日天天來讓你餐餐都省
小資月底省荷包靠它了！ 21Plus風味館自3/19起，推出全新系列雞料理新品，雞汁拌泡麵、黃金飯捲、喬巴達與帕尼尼雞料理系列新漢堡，加上原有雞汁飯、炊粉主食，組合成多樣化省錢套餐，幫小資們抗通膨又能吃飽飽。
3/19至6/24期間，平日週間(週一至週五)21Plus推出天天有省套餐，包含香雞喬巴達堡餐89元、烤腿佛卡夏麵包餐139元、椒麻起司帕尼尼堡餐99元、炸雞泡麵餐109元、手撕雞炊粉餐119元、燻烤棒腿飯餐139元等6款實惠組合餐，且指定套餐最低62折起，讓你餐餐都可以來吃21，天天都有省！
同一期間，凡至21Plus風味館門市或LINE線上預訂取餐訂餐，消費滿額350元，即可享滿額贈送21香草烤雞最佳搭配的「佛卡夏麵包」1入，每筆訂單不限領乙份，可累積贈送。
21Plus「天天有省套餐」
活動時間：2025/03/19-2025/06/24
供應門市：21Plus、21風味館
注意事項: TOGO門市、美食外送平台恕不適用此活動。部分餐點依門市現場提供為主。
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