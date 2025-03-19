港點界太熱鬧！不拚吃到飽 點點心「百元個人套餐」貼心開賣 經典必吃「主餐+港點+飲品」266元起
港點界火藥味濃！茶餐廳名家「點點心」不開吃到飽，特別為邊緣人、小鳥胃打造「個人套餐」，主餐+港式點心+飲品最低只要266元，不論是美味麵飯、流沙包到港式奶茶統統有，滿足吃飽飽不怕吃太撐。
由添好運點心放題帶起一波波港點吃到飽風潮，而港式名店「點點心」不跟風，為邊緣人、小鳥胃們打造「百元個人套餐」，XO醬臘味蒸飯、黯然銷雞飯、蔥油雞扒撈丁等共6款經典主食，豬仔流沙包+海苔酪梨嫌水餃、香煎蘿蔔糕等4種港點配餐，以及港式凍檸茶、凍奶茶、芋圓港式西米露和阿里山金萱冷泡茶等4款飲品，都能擇一享用。
「點點心」個人套餐於週一至五平日全時段供應，最低超值價266元起。不怕去吃到飽吃不回本，也不怕一個人吃會吃撐，剛剛好的飽足感就夠啦！
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