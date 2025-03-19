歡慶潑水節！台北喜來登限時推出泰式料理，龍蝦咖哩、冬䕃辣炒螃蟹統統有

想要吃頂級泰式料理就趁現在！四月迎來泰國最盛大的傳統節慶——「潑水節」，台北喜來登 SUKHOTHAI 泰式餐廳特別於3月19日至4月30日推出「暹羅宋干」饗宴，由泰籍名廚 Jimmy 匠心打造八道宮廷風味美饌，涵蓋少見的正宗泰式料理，如清邁特色「龍蝦乾咖哩」、香氣四溢的「炭烤茄香海鮮沙拉」、酸辣開胃的「泰式大沙公」，以道地風味與華麗擺盤，帶領饕客感受泰國皇室級的美食盛典，每道料理420元+10%起。

作為泰國新年，「潑水節」象徵洗去舊歲迎來新生，SUKHOTHAI 主廚 Jimmy 以精湛廚藝詮釋泰式傳統風味，打造期間限定美食。「泰式炭烤茄香海鮮沙拉」(Yum MakhueYaow) 以炭烤茄子為主軸，搭配新鮮虎蝦、蟹肉與泰式香草，酸辣層次豐富。「香酥米餅佐帝王蟹明蝦沾醬」(Khao Tang Boran) 則為經典泰式小吃，紫米餅酥脆可口，搭配濃郁椰奶與香料製成的海鮮蘸醬，每一口皆滿溢泰式風情。

圖／台北喜來登大飯店提供

主菜推薦「椰汁水姑娘龍蝦乾咖哩」(Chu-Chee Goong Mungkorn)，以香濃紅咖哩搭配澳洲水姑娘龍蝦，濃郁醬汁包覆龍蝦肉，辛香迷人。「泰式酸辣大沙公」(Phu Phat Khrueangh Tom Yum) 則結合冬蔭酸辣風味與辣炒螃蟹，以香茅、檸檬葉、青檸汁爆炒1公斤以上的肥美沙公，酸香辛辣，口感鮮美。另有「酥炸泰式香料石斑」(Pla Gao Song Kreung)，16 兩鮮活石斑魚酥炸至外酥內嫩，搭配泰式香草與辛香料，風味獨特。

圖／台北喜來登大飯店提供

甜點壓軸登場，「泰式南瓜布丁與皇家手工甜點」(Sangkhaya Fakthong Kub & Look Chup) 以椰奶與蛋液製成細緻滑嫩的南瓜布丁，搭配傳統泰式造型甜點「露楚」，展現手工藝之美。「古早味椰子煎餅搭泰式冰淇淋」(Khanom Babin Boran) 則結合椰絲、糯米粉製成的酥脆煎餅，搭配主廚特製冰淇淋，冰火交融、口感獨特。詳情及預訂請洽 02-2321-1818 或至 sheratongrandtaipei.com。

圖／台北喜來登大飯店提供