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南部壽司控必追！ 「MAGiC TOUCH」搶鮮用餐優惠 3大門市限定「壽司買一送一」
南部人有口福囉！ 爭鮮旗下「MAGiC TOUCH」推出感恩回饋，即日起推出平日限定搶鮮用餐優惠，指定南部3大門市可享「壽司買一送一」，快揪壽司控們一起衝一波！
「MAGiC TOUCH」点爭鮮，主打平板點餐迴轉壽司，最新推出感恩回饋1+1活動優惠，連續兩週的周二與周四（3/18及3/20、3/25及3/27）只要至台南文化、高雄楠梓後昌及高雄美術店３門市限定內用，即享指定品項買一送一！
見者有份！南部壽司控快前往台南、高雄的「MAGiC TOUCH」点爭鮮指定門市搶鮮用餐，即可享有30元、40元、50元的指定壽司「買一送一」優惠，活動僅限內用，不適用外帶、線上訂餐及外送平台。
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