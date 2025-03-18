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「檸檬+雞排」只要10元！每日狂送500片雞排 爆夯「貳虎 OFFTEA」新開店超霸氣 連3天「買10元檸檬贈現炸雞排」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／貳虎 OFFTEA提供
圖／貳虎 OFFTEA提供

「檸檬+雞排」只要10元！貳樓餐飲集團新品牌「貳虎 OFFTEA」自開幕即掀朝聖人潮，現在再展店進駐信義區，加碼連3天「買檸檬贈雞排」霸氣活動，每日數量有限，超級銅板價好康要趁早去卡位！

圖／貳虎 OFFTEA提供
圖／貳虎 OFFTEA提供

呷雞排啦！「貳虎 OFFTEA」以手搖與雞排廣受消費者喜愛，獨門麵衣製成的「虎標燕麥去骨雞排」更是明星商品。最新「貳虎 OFFTEA」插旗手搖飲一級戰區，在信義區永吉路30巷開設新據點，並於3/17起試營運。

虎標燕麥去骨雞排。圖／貳虎 OFFTEA提供
虎標燕麥去骨雞排。圖／貳虎 OFFTEA提供

現在更加碼永吉店限定「買檸檬贈雞排」活動，3/20至3/22連續3天，只要花10元買一顆檸檬即贈現炸「虎標燕麥去骨雞排」，預計於每日18:00開賣，每人限購兩顆檸檬，每晚限量500顆、售完為止。

值得注意的是，該活動限永吉店現場購買，預訂與外送平台不適用，預計18:00開賣，但若在17:30即現排隊人潮就會開始發放號碼牌，購買須憑現場當日號碼牌，建議不要離開現場以免錯失權益。活動規則依現場情況與店家公告為準。

圖／貳虎 OFFTEA提供
圖／貳虎 OFFTEA提供

圖／貳虎 OFFTEA提供
圖／貳虎 OFFTEA提供

貳虎 OFFTEA 永吉店

地址：台北市信義區永吉路30巷117號1樓

營業時間：10:30-21:30

永吉店限定「買檸檬贈雞排」 活動資訊

活動日期與時間：2025/3/20～3/22 每日18:00

活動內容：花10元買檸檬乙顆，即獲得現炸虎標燕麥去骨雞排乙片

注意事項：每人限購2顆檸檬，每晚限量500顆、售完為止

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大台北美食 手搖 貳樓 雞排

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