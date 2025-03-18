快訊

一審告贏高虹安這次栽了！旅美教授陳時奮涉「假帳號」誣告裁定審判

台女被詐團賣至柬埔寨！因失明遭丟包街頭 母校高中老師出手營救

民調／台灣政局動盪！逾半國人認內閣應適度改組 游盈隆：重大警訊

速食超省錢密技！ 麥當勞APP、肯德基皆享買一送一　必勝客隱藏代碼爽吃99元套餐

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／各業者
圖／各業者

速食省錢密技快收下！ 寵愛小資族與學生荷包，麥當勞APP放送蛋捲冰淇淋、大薯、薯餅、Oreo冰炫風可享買一送一，而肯德基有原味蛋撻買一送一優惠必追，而必勝客不只大披薩199元，還有99元隱藏優惠代碼套餐也要嚐！

麥當勞App至3/19前，優惠券推出單點蛋捲冰淇淋買一送一，單點草莓脆可可冰炫風免費送小薯；23日前買超值全餐免費送吉事漢堡、買雙層牛肉吉事堡免費送中薯、買超值全餐免費送小杯玉米湯、買麥香魚免費送薯餅、買大麥克套餐免費送4塊麥克雞塊。25日前，麥當勞歡樂送單點大薯、OREO冰炫風、薯餅、中杯可口可樂皆可享買一送一。

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

肯德基PK App於19日推會員限定優惠，包括原味蛋撻買一送一，只要47元；另外，2組肯德基隱藏優惠代碼快記下來，至3/31前鐵粉推薦使用：優惠代碼「40648」香酥脆薯買一送一66元、優惠代碼「50459」優惠代碼雙人午茶組合「原味蛋撻x4+無糖茉莉綠茶(小)x2」只要159元、「40663」春遊歡聚激省桶「咔啦脆雞x5＋原味蛋撻x2」原價499元，特價只要299元。

肯德基首度推出「原味蛋撻買1送1」。圖／肯德基提供
肯德基首度推出「原味蛋撻買1送1」。圖／肯德基提供

必勝客自即日起至3/28，優惠碼「94199」平日外帶爽吃「8款大披薩199元」優惠，包括夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞、義式迷迭香雞腿口味大披薩，都只要199元；即日起至3/31，優惠代碼「14827」，爽吃外帶「1個6吋個人鬆厚披薩＋330cc可樂1罐or1杯玉米濃湯or1瓶飛想檸檬紅茶(3選1)」，套餐優惠只要99元開吃！

圖／必勝客提供
圖／必勝客提供

編輯推薦

必勝客 肯德基 買一送一 速食 麥當勞

相關新聞

隱藏版「澳洲式早午餐」現身東區 Ricotta蛋糕太銷魂

睽違早午餐戰場多時，台北東區長青樹清酒吧「花酒蔵（Aplus Dining Sake Bar）」宣布推出澳洲式早午餐系列...

南部壽司控必追！ 「MAGiC TOUCH」搶鮮用餐優惠 3大門市限定「壽司買一送一」

南部壽司控必追！ 「MAGiC TOUCH」搶鮮用餐優惠 3大門市限定「壽司買一送一」

「檸檬+雞排」只要10元！每日狂送500片雞排 爆夯「貳虎 OFFTEA」新開店超霸氣 連3天「買10元檸檬贈現炸雞排」

「檸檬+雞排」只要10元！貳樓餐飲集團新品牌「貳虎 OFFTEA」自開幕即掀朝聖人潮，現在再展店進駐信義區，加碼連3天「買檸檬贈雞排」...

759元泰菜吃到飽！輪到泰料控搶位　路易莎旗下「初泰」插旗板橋　新型態「泰無限吃到飽」這日起開吃

換泰料控搶位！路易莎旗下高貴不貴的泰式料理「初泰 Pikul」新店鋪即將開張，更推出全新「吃到飽」型態，各式各樣的經典泰味無限供應，正宗南洋味令人食指大動超開胃。

速食超省錢密技！ 麥當勞APP、肯德基皆享買一送一　必勝客隱藏代碼爽吃99元套餐

速食超省錢密技！ 麥當勞APP、肯德基皆享買一送一 必勝客代碼爽吃99元套餐

芝心蛇＋草仔龜造型！必勝客「玄武比薩」超浮誇登場

繼過去推出「草仔龜比薩」和「芝心蛇圈圈」後，必勝客結合蛇與龜的元素，推出「玄武」造型的「芝心蛇進草仔龜比薩」，並邀請「保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。