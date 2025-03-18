速食超省錢密技！ 麥當勞APP、肯德基皆享買一送一　必勝客隱藏代碼爽吃99元套餐

速食省錢密技快收下！ 寵愛小資族與學生荷包，麥當勞APP放送蛋捲冰淇淋、大薯、薯餅、Oreo冰炫風可享買一送一，而肯德基有原味蛋撻買一送一優惠必追，而必勝客不只大披薩199元，還有99元隱藏優惠代碼套餐也要嚐！

麥當勞App至3/19前，優惠券推出單點蛋捲冰淇淋買一送一，單點草莓脆可可冰炫風免費送小薯；23日前買超值全餐免費送吉事漢堡、買雙層牛肉吉事堡免費送中薯、買超值全餐免費送小杯玉米湯、買麥香魚免費送薯餅、買大麥克套餐免費送4塊麥克雞塊。25日前，麥當勞歡樂送單點大薯、OREO冰炫風、薯餅、中杯可口可樂皆可享買一送一。

圖／麥當勞提供

肯德基PK App於19日推會員限定優惠，包括原味蛋撻買一送一，只要47元；另外，2組肯德基隱藏優惠代碼快記下來，至3/31前鐵粉推薦使用：優惠代碼「40648」香酥脆薯買一送一66元、優惠代碼「50459」優惠代碼雙人午茶組合「原味蛋撻x4+無糖茉莉綠茶(小)x2」只要159元、「40663」春遊歡聚激省桶「咔啦脆雞x5＋原味蛋撻x2」原價499元，特價只要299元。

肯德基首度推出「原味蛋撻買1送1」。圖／肯德基提供

必勝客自即日起至3/28，優惠碼「94199」平日外帶爽吃「8款大披薩199元」優惠，包括夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、熱帶鳳梨海鮮總匯、BBQ黃金嫩雞、義式迷迭香雞腿口味大披薩，都只要199元；即日起至3/31，優惠代碼「14827」，爽吃外帶「1個6吋個人鬆厚披薩＋330cc可樂1罐or1杯玉米濃湯or1瓶飛想檸檬紅茶(3選1)」，套餐優惠只要99元開吃！