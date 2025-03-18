759元泰菜吃到飽！輪到泰料控搶位 路易莎旗下「初泰」插旗板橋 新型態「泰無限吃到飽」這日起開吃
換泰料控搶位！路易莎旗下高貴不貴的泰式料理「初泰 Pikul」新店鋪即將開張，更推出全新「吃到飽」型態，各式各樣的經典泰味無限供應，正宗南洋味令人食指大動超開胃。
路易莎旗下泰式料理「初泰 Pikul」新展店，將於3/20正式插旗板橋，開設新板傑仕堡門市。有別於其他店鋪採單點制，板橋店「泰無限」為全新吃到飽的用餐模式，各式泰國經典佳餚都點得到，分為午餐、下午茶及晚餐等3個時段，成人每位759+10%元，用免千元的價位享用更多泰式好味道，泰料控手刀開吃先～
有饕客在社團分享吃到飽消息後，即有網友心動搶先預訂卡位，搶當頭香開箱的朋友準備大飽口福囉！
初泰 Pikul 新板傑仕堡門市
開幕日：2025/3/20
地址：新北市板橋區文化路一段188巷65號
用餐時段：午餐11:30-14:00、下午茶14:30-16:30、晚餐17:00-21:30
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