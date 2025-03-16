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「燒烤+火鍋」299元吃到飽！最親民、高CP值「火烤兩吃」南霸天 升級「草莓吃到飽」只要銅板價49元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／八道晟韓式火烤吃到飽裕誠店粉專
圖／八道晟韓式火烤吃到飽裕誠店粉專

草莓吃到飽只要49元！南台灣這家人氣「燒烤火鍋吃到飽」迎接瘋狂草莓季，只要加49元即可升級新鮮草莓無限吃，燒烤火鍋吃到飽最低299元起，整頓吃下來不僅過癮，CP值也是高得沒話說！

圖／八道晟韓式火烤吃到飽裕誠店粉專
圖／八道晟韓式火烤吃到飽裕誠店粉專

南部人超有口福！在台南、高雄都受到在地人喜愛的「八道晟燒烤火鍋吃到飽」年度草莓季登場，每人只需加價49元即享草莓吃到飽，讓吃草莓這件事不再奢侈，能夠放開爽嗑。而八道晟的餐價也十分親民，火烤兩吃平日中午最低只要299+10%元，還有加碼升級蛤蜊、白蝦吃到飽最低349元起（需另+10%），令不少人直呼「讚爆」、「不去吃對不起自己」。

「八道晟燒烤火鍋吃到飽」集結台灣人最愛火鍋及燒烤，更在萬物齊漲的時代回歸「最平價消費美食」的初衷，能以超值299元飽餐一頓，數十種肉品、蔬果到小菜和飲料統統無限享用，難怪在台南和高雄都累積起高人氣與好口碑。值得注意的是，用餐時間100分鐘，吧台食材內容依現場調整為主，建議提前電話訂位，避免久候。

八道晟燒烤火鍋吃到飽 台南崇明店

地址：台南市東區崇明路336號2樓（HangTen樓上）

電話：06-2605111

八道晟燒烤火鍋吃到飽 高雄裕誠店

地址：高雄市鼓山區裕誠路1948號

電話：07-5523311

八道晟燒烤火鍋吃到飽 高雄文橫店

地址：高雄市前鎮區文橫三路36-1號

電話：07-3388577

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