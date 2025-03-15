限時3天免費升級大肉盤！ 西門「肉之間」火鍋吃到飽再展二店 證件中2碼送安格斯牛

西門町個人鍋吃到飽再+1！ 馬辣集團旗下「肉之間大盤肉幸福鍋物」，繼首店插旗西門町成都路後，近期拓出「西門中華店」第二家分店，超值個人鍋物套餐，能享用海量大肉盤或現流海鮮，並搭配近70種火鍋食材吃到飽，最低只要420元起。3月份可享多重優惠活動，3月壽星專案、對中證件2碼送安格斯牛，還有消費滿額免費升級大肉盤，快揪火鍋控一起來嚐！

肉之間大盤肉幸福鍋物 西門中華店。圖／馬辣提供

肉之間第二家分店「西門中華店」，地點就位在西門町捷運站6號出口，交通相當便利，營業至凌晨12點，成為西門町不夜城的美食新星，入坐三角窗邊席位還有機會欣賞宛如東京澀谷般的獨特街道美景。

肉之間大盤肉幸福鍋物 西門中華店。圖／馬辣提供

肉之間大盤肉幸福鍋物 西門中華店。圖／馬辣提供

肉之間內用型式採420元起的高CP值套餐，分為雙人、個人雙拼、個人肉品、個人海鮮拼盤，湯頭選擇多達10種，包含麻油石頭鍋、壽喜燒、蒜頭雞湯等滿足不同口味喜好，並搭配近70種火鍋食材吃到飽，包括新鮮時蔬、滷肉飯、雞肉飯、哈根達斯冰淇淋無限取用，想喝啤酒的朋友也有海尼根可無限暢飲。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

肉之間大盤肉幸福鍋物 西門中華店。圖／馬辣提供

肉之間大盤肉幸福鍋物 西門中華店。圖／馬辣提供

3月可享多重優惠活動，自3/18至3/20限時三天，兩位成人以上同行，每人點購500元以上含肉套餐或任一雙人套餐，即可免費升級大肉盤；3/31前，兩人以上同行，身分證件對中「1、3、4、8」任二碼，贈送美國安格斯牛。3月壽星提前預約壽星專案，加碼贈「XL海虎蝦」一份；打卡分享Google五星好評，免費招待「九孔鮑魚」一顆。

肉之間大盤肉幸福鍋物 西門中華店。圖／馬辣提供

肉之間大盤肉幸福鍋物 西門中華店。圖／馬辣提供

肉之間大盤肉幸福鍋物 西門中華店

地址：台北市萬華區中華路一段152號3樓

電話：02-2311-1311

營業時間：11:30–00:00