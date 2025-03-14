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獨享美味7折開吃！ 必勝客「私房紅燒牛肉比薩、燉飯」攜手米其林星級餐廳再升級
必勝客再度攜手米其林一星名店「富錦樹台菜香檳、民生輝溫體牛肉鍋」推出創意合作，首波推出的「波士頓龍蝦干貝比薩」和「豪牛宴火鍋比薩」深獲粉絲喜愛，現推出全新「私房紅燒牛獨享系列」，品項包含「私房紅燒牛比薩」和「私房紅燒牛獨享燉飯」，口味豐富且獨具創意，即起限量推出，售完即止，一個人也能享受頂級饗宴！
必勝客這次不僅升級了牛肉鍋披薩，更進一步推出結合富錦樹台菜香檳的「私房紅燒牛獨享系列」，帶給消費者全新口味體驗。「私房紅燒牛比薩」以Q彈餅皮為基底，搭配莫札瑞拉濃郁起司和紅燒牛肉片，搭配洋蔥與番茄和蔥花的點綴，鮮香四溢、口感層次豐富；而「私房紅燒牛獨享燉飯」則運用獨家212℃高溫紙包封烤技術，讓牛肉燉飯風味更加濃郁，搭配洋蔥、番茄與花椰菜，成為整體增添清新鮮甜的私房美食！
必勝客這次的「私房紅燒牛獨享系列」比薩獨享餐，即日起限量開賣！比薩獨享餐原價354元，嚐鮮優惠價只要249元，7折開吃一個獨享比薩，搭配副食3份、飲料1份；而燉飯「私房紅燒牛獨享燉飯」單點209元，還可加25元升級套餐，即享1份副食與飲料，無論是上班午餐，或是下班獨享晚餐都能開心嚐鮮！
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