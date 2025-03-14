周末加菜、晚晚餐大降價！ 大直「最強泰式Buffet吃到飽」 巨無霸火山排骨、泰國蝦無限吃 海陸PK再加碼松葉蟹

泰料控、海鮮控一定要追！ 晶華國際酒店集團旗下館外餐廳，位於大直英迪格酒店4樓的泰式海鮮自助餐廳「泰市場」，為慶祝開幕即將滿一周年，特別感恩推出週末餐期「海陸大PK」活動，一次提供10多種「萬蝦齊放」蝦料理，更有首次登場的「巨無霸火山排骨」，90多道料理菜色一次全面升級，還有晚晚餐優惠快收下！

泰市場 Spice Market。圖／晶華酒店集團提供

這回「泰市場」泰式海鮮自助吃到飽，由行政主廚孔德望規劃新菜單，推出「海陸大PK」活動，其中「海」的部份選擇個頭碩大、肉質彈牙的泰國蝦為主角，烹調出一系列蝦料理，有肉質鮮嫩的川燙「白灼泰國蝦」、嗜辣者必嘗的「泰式辣椒蝦」、月亮蝦餅變身為「極厚龍蝦月亮蝦餅」、開胃黃咖哩打造「黃咖哩劍蝦丸」、彈牙嫩口「生食級天使紅蝦」、清香細緻「香茅藍鑽蝦」、酥脆鹹香「椒鹽蝦猴」以及鍋氣十足「火燒蝦仁炒飯」等等，以「萬蝦齊放」應戰，週末再加碼松葉蟹！

泰市場 Spice Market。圖／晶華酒店集團提供

泰市場 Spice Market。圖／晶華酒店集團提供

「海陸大PK」中的「陸」也是大有看頭，主廚以紅遍網路美食平台的曼谷浮誇美食—「巨無霸火山排骨」，將排骨層層向上堆疊豎成高聳山狀，最後豪邁淋上由鳥眼椒、蒜頭、香菜及檸檬製成的鮮綠色醬汁，熱氣蒸騰且香氣迷人，吸引饕客的目光，讓消費者不用飛到泰國擠夜市、在台北就可以呼朋引伴、大快朵頤。

泰市場 Spice Market。圖／晶華酒店集團提供

餐廳特別於3/14起至3/30的每周五晚餐以及六、日午晚餐時段推出「海陸大PK」歡慶活動，且活動期間於晚間7點半入場用餐每人僅需1,680元+10%，現折300元。活動首場周末3/14至3/16，晶華會APP會員用餐可折100元(不適用於7點半入場者)。