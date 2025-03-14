快訊

金賽綸媽媽發聲！怒控金秀賢「公然說謊」 預告公開更猛照片

北檢偵辦傅崐萁案 「男管家」身分曝光！政界研判背後目的

朋友變情人！老虎伍茲爆熱戀川普前媳婦 可能相識原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

周末加菜、晚晚餐大降價！ 大直「最強泰式Buffet吃到飽」 巨無霸火山排骨、泰國蝦無限吃 海陸PK再加碼松葉蟹

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
泰市場 Spice Market。圖／晶華酒店集團提供
泰市場 Spice Market。圖／晶華酒店集團提供

泰料控、海鮮控一定要追！ 晶華國際酒店集團旗下館外餐廳，位於大直英迪格酒店4樓的泰式海鮮自助餐廳「泰市場」，為慶祝開幕即將滿一周年，特別感恩推出週末餐期「海陸大PK」活動，一次提供10多種「萬蝦齊放」蝦料理，更有首次登場的「巨無霸火山排骨」，90多道料理菜色一次全面升級，還有晚晚餐優惠快收下！

泰市場 Spice Market。圖／晶華酒店集團提供
泰市場 Spice Market。圖／晶華酒店集團提供

這回「泰市場」泰式海鮮自助吃到飽，由行政主廚孔德望規劃新菜單，推出「海陸大PK」活動，其中「海」的部份選擇個頭碩大、肉質彈牙的泰國蝦為主角，烹調出一系列蝦料理，有肉質鮮嫩的川燙「白灼泰國蝦」、嗜辣者必嘗的「泰式辣椒蝦」、月亮蝦餅變身為「極厚龍蝦月亮蝦餅」、開胃黃咖哩打造「黃咖哩劍蝦丸」、彈牙嫩口「生食級天使紅蝦」、清香細緻「香茅藍鑽蝦」、酥脆鹹香「椒鹽蝦猴」以及鍋氣十足「火燒蝦仁炒飯」等等，以「萬蝦齊放」應戰，週末再加碼松葉蟹！

泰市場 Spice Market。圖／晶華酒店集團提供
泰市場 Spice Market。圖／晶華酒店集團提供

泰市場 Spice Market。圖／晶華酒店集團提供
泰市場 Spice Market。圖／晶華酒店集團提供

「海陸大PK」中的「陸」也是大有看頭，主廚以紅遍網路美食平台的曼谷浮誇美食—「巨無霸火山排骨」，將排骨層層向上堆疊豎成高聳山狀，最後豪邁淋上由鳥眼椒、蒜頭、香菜及檸檬製成的鮮綠色醬汁，熱氣蒸騰且香氣迷人，吸引饕客的目光，讓消費者不用飛到泰國擠夜市、在台北就可以呼朋引伴、大快朵頤。

泰市場 Spice Market。圖／晶華酒店集團提供
泰市場 Spice Market。圖／晶華酒店集團提供

餐廳特別於3/14起至3/30的每周五晚餐以及六、日午晚餐時段推出「海陸大PK」歡慶活動，且活動期間於晚間7點半入場用餐每人僅需1,680元+10%，現折300元。活動首場周末3/14至3/16，晶華會APP會員用餐可折100元(不適用於7點半入場者)。

編輯推薦

Buffet 吃到飽

相關新聞

周末加菜、晚晚餐大降價！ 大直「最強泰式Buffet吃到飽」 巨無霸火山排骨、泰國蝦無限吃 海陸PK再加碼松葉蟹

周末加菜、晚晚餐大降價！ 大直「最強泰式Buffet吃到飽」 巨無霸火山排骨、泰國蝦無限吃 海陸PK再加碼松葉蟹

日本人氣「承知助迴轉壽司」首登台！南港LaLaport盛大開幕同步迎新味

壽司愛好者有福了！來自日本的知名迴轉壽司品牌「承知助迴轉壽司」，即將於3月中旬首次登台，選址南港LaLaport，為台灣饕客帶來正宗日式壽司體驗。這家來自RDC GROUP的連鎖品牌，以嚴選頂級食材、精湛職人手藝聞名，如今無需遠赴日本，在台灣就能品嚐原汁原味的日式壽司。

大薯買1送1、歡聚激省桶只要299 肯德基明起18天優惠

春暖花開最適合出遊或野餐，肯德基於3月14日至3月31日，限時18天推出四大春遊優惠，可以省下更多旅遊金。例如春遊歡聚激...

微風新添20家品牌 想吃「旭集」再等等第二季上菜

百貨春季新品牌登場，微風2025年春季引進逾20個全新品牌，含括精品、餐飲及生活用品領域。其中，日料吃到飽「旭集」開幕時...

「NAGOMI × 一〇八抹茶茶廊」攜手推13抹茶甜點與飲品，還有冰淇淋免費吃

這個春天，NAGOMI和食饗宴攜手知名抹茶甜點品牌「一〇八抹茶茶廊」，於5月31日前推出「春日抹茶の甘味賞」限定活動，帶來10款精緻抹茶甜點與3款特調飲品無限量供應。嚴選京都宇治一番茶，結合日式與洋菓子元素，打造層次豐富的抹茶盛宴，讓饕客盡情品味春天的清新茶香。

東區巷弄美食復活！排隊名店「捲餅達人」強勢回歸　「新店址、開幕日」曝光了

東區捲餅名店回歸！於去年12月中歇業的巷弄排隊美食「捲餅達人」要回來了，有眼尖的網友發現新店址並引發討論，更有不少老主顧歡呼「超開心」、「要衝一波了」準備回憶好滋味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。