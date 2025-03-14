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日本人氣「承知助迴轉壽司」首登台！南港LaLaport盛大開幕同步迎新味

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／南港LaLaport提供 圖右／承知助迴轉壽司提供
圖左／南港LaLaport提供 圖右／承知助迴轉壽司提供

壽司愛好者有福了！來自日本的知名迴轉壽司品牌「承知助迴轉壽司」，即將於3月中旬首次登台，選址南港LaLaport，為台灣饕客帶來正宗日式壽司體驗。這家來自RDC GROUP的連鎖品牌，以嚴選頂級食材、精湛職人手藝聞名，如今無需遠赴日本，在台灣就能品嚐原汁原味的日式壽司。

圖／承知助迴轉壽司提供
圖／承知助迴轉壽司提供

圖／承知助迴轉壽司提供
圖／承知助迴轉壽司提供

「承知助迴轉壽司」自2007年創立以來，堅持使用每日新鮮配送的白身魚、現剝貝類等頂級海鮮，並採平板點餐、現點現做的模式，確保每一貫壽司都維持最佳風味與口感。除了招牌壽司，店內更有多種創意料理，讓味蕾驚喜不斷。

圖／承知助迴轉壽司提供
圖／承知助迴轉壽司提供

此外，南港LaLaport也將於3月20日盛大開幕，集結300家品牌進駐，包含日系超市LOPIA、親子樂園Kidzania、人氣母嬰品牌阿卡將本舖等，成為南港商圈全新購物與美食新據點。壽司控們不妨趁著LaLaport開幕，一同嚐鮮「承知助迴轉壽司」，感受最道地的日本壽司魅力！

圖／南港LaLaport提供
圖／南港LaLaport提供

圖／南港LaLaport提供
圖／南港LaLaport提供

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LaLaport 創意料理 壽司 海鮮 饕客

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