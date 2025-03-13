「NAGOMI × 一〇八抹茶茶廊」攜手推13抹茶甜點與飲品，還有冰淇淋免費吃

東區捲餅名店回歸！於去年12月中歇業的巷弄排隊美食「捲餅達人」要回來了，有眼尖的網友發現新店址並引發討論，更有不少老主顧歡呼「超開心」、「要衝一波了」準備回憶好滋味。

2025-03-12 14:30