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「NAGOMI × 一〇八抹茶茶廊」攜手推13抹茶甜點與飲品，還有冰淇淋免費吃

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／NAGOMI提供
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春天到了！NAGOMI和食饗宴攜手知名抹茶甜點品牌「一〇八抹茶茶廊」，於5月31日前推出「春日抹茶の甘味賞」限定活動，帶來10款精緻抹茶甜點與3款特調飲品無限量供應。嚴選京都宇治一番茶，結合日式與洋菓子元素，打造層次豐富的抹茶盛宴，讓饕客盡情品味春天的清新茶香。

圖／NAGOMI提供
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本次活動亮點包括全新升級的「抹茶米布丁」，以櫻花米布丁搭配濃郁抹茶茶凍，完美呈現春日風情。「爆漿抹茶大判燒」則以手作現烤的方式，讓濃醇餡料在口中瞬間綻放，滿溢道地日式風味。此外，「宇治抹茶霜淇淋」則帶來細緻綿密口感，搭配湯圓與蜜紅豆點綴，層次感十足。而「金時最中餅」則將酥脆餅殼、濃醇抹茶奶霜與紅豆餡完美結合，詮釋日式經典甜點的細膩風味。

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飲品部分，除了經典抹茶拿鐵與焙茶特調外，更特邀 Perry’s Palate Plan 設計限定抹茶茶酒「一〇八焙茶Punch」，以宇治焙茶融合豆漿、栗子與白蘭地，交織出濃郁茶香與酒韻，為春日饗宴增添獨特大人味。本次「春日抹茶の甘味賞」活動限時推出，抹茶控千萬別錯過！更多活動詳情與訂位資訊查詢請洽官方服務人員。

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