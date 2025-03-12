東區巷弄美食復活！排隊名店「捲餅達人」強勢回歸 「新店址、開幕日」曝光了
東區捲餅名店回歸！於去年12月中歇業的巷弄排隊美食「捲餅達人」要回來了，有眼尖的網友發現新店址並引發討論，更有不少老主顧歡呼「超開心」、「要衝一波了」準備回憶好滋味。
巷弄美食「捲餅達人」強勢回歸！有幾位網友在社團熱心分享貼文，「捲餅達人」在公布熄燈後即吸引排隊潮搶吃，近日有網友拍到新招牌，以及最新的開幕日與新店址消息曝光。據網友分享指出，「捲餅達人」重回永吉路30巷，預計3/26開始營業。
而重新開幕的消息釋出後，吸引許多在地人討論，有人認為宣布歇業後又反覆復活有點故弄玄虛，想起當時搶在熄燈前排隊的場景有點感受不佳，但仍有不少人都持正面態度，十分期待再次品嘗好味道。
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