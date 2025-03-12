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今天開賣！ 「麥當勞甜心卡」實體卡+數位版怎麼用？ 綁定攻略快看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／取自台灣麥當勞官網
圖／取自台灣麥當勞官網

麥當勞甜心卡」今天開賣了！ 這也是麥當勞首度推出「實體+數位雙享」甜心卡包，每組內含實體卡與數位序號，只要綁定app，在自助點餐機「嗶」一下，同樣可享「買A送B」，一整年都可以享用！本篇整理更仔細說明怎麼使用？ 菜單價格和綁定步驟一次解說！

圖／取自台灣麥當勞官網
圖／取自台灣麥當勞官網

◎「麥當勞甜心卡」開賣時間與價格：

2025年麥當勞甜心卡於今日(3/12)於全台開賣，在麥當勞餐廳櫃台、自助點餐機、得來速購買都可以買到，每包甜心卡39元，內含有一張實體甜心卡和一組優惠序號，不過，甜心卡數位序號則需下載、並綁定麥當勞APP才能使用。

◎「麥當勞甜心卡」套卡款式：

2025年麥當勞甜心卡實體卡片有共3款，包括「薯條紅」、「蛋捲藍」及「雞塊黃」款式；數位版優惠序號則與甜心卡實體卡的優惠內容相同、效期也都一樣。

圖／取自台灣麥當勞官網
圖／取自台灣麥當勞官網

◎「麥當勞甜心卡」A區、B區菜單價格品項：

2025麥當勞甜心卡與過去相同，主打「買A送B」省錢優惠開吃，今年度一樣有6大塊的A區餐飲價格為主，以及6大塊的對應B區贈送品項可任選一！

圖／取自台灣麥當勞官網
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A區：

「經典那堤（冰／熱）78元、經典卡布奇諾（冰／熱）56元、經典美式咖啡（冰／熱）65元」

「蜂蜜紅茶（冰）59元、冰焦糖奶茶69元、蜂蜜奶茶69元、冰奶茶51元」

「中杯汽水38元、中杯冰檸檬紅茶38元、中杯無糖冰紅茶44元、中杯無糖冰綠茶44元」

「4塊雞塊48元、6塊雞塊69元、10塊雞塊110元」

「大薯66元 (上午10:30後)」

「大杯玉米湯55元、OREO冰炫風60元、雙倍OREO冰炫風66元」

圖／取自台灣麥當勞官網
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B區：

「中杯汽水、中杯冰檸檬紅茶、中杯冰無糖紅茶、中杯冰無糖綠茶」

「經典美式咖啡（冰／熱）」

「薯餅 (上午10:30前)」

「蛋捲冰淇淋」

「小包薯條 (上午10:30後)」

「熱紅茶、熱奶茶」

◎「麥當勞甜心卡」數位版綁定流程：

【綁定】：(1)進入麥當勞APP中的「甜心卡專區」→(2)點選「掃描綁定」按鈕＞(3)掃描數位序號卡QR Code→甜心卡綁定完成

圖／取自台灣麥當勞官網
圖／取自台灣麥當勞官網

◎「麥當勞甜心卡」數位版自助點餐步驟：

【領券】：(1)綁定後進入麥當勞APP中的「甜心卡專區」→(2)先選A區產品，再選B區產品→(3)確認領券數量(至多3張) →(4)點選「領取甜心優惠券」按鈕→成功領取甜心優惠券

【兌換】：(1)領券後，進入麥當勞APP「回饋優惠」頁面→(2)選取「甜心優惠券」類別→(3)選擇想使用的甜心優惠券→(4)點擊「兌換」產生專屬QR Code→掃描QR Code即可兌換優惠

圖／取自台灣麥當勞官網
圖／取自台灣麥當勞官網

◎「麥當勞甜心卡」使用限制

麥當勞甜心卡將可以使用一年期，至2026/3/31止，在使用期間截止前，都可以無限制使用；但不適用於外送服務、第三方外送平台及桃園機場第二航廈管制區內的麥當勞；且不能與麥當勞APP優惠券等其他優惠一同使用。

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