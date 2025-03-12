不跟風搶添好運！比點單制吃到飽強　北部人都吃這家「630元港式吃到飽」　內行老饕主攻「蒸點炸物+隱藏版」無限續

比添好運點心放題強！添好運666元港點吃到飽掀起波波熱議，而這間「港式吃到飽」人氣也是不遑多讓，自助式「廚窗港點」菜色豐富且多變，價位也十分友好，平日午晚餐都只要630元，難怪內行港點控都不跟風搶其他名店。

圖／村民食堂官網

圖／村民食堂提供

有別於添好運放題採點單制，桃園這家「村民食堂廚窗港點」為開放式餐檯自助取餐，想吃多少拿多少，較不會受限於上菜速度，能夠吃得更盡興。除取餐方式不同外，蝦餃、燒賣等港式蒸點口味多，腐皮蝦捲、春捲等經典炸物同樣可圈可點，隱藏版鮮蝦腸粉與奶皇包更是饕客排隊必搶的好味道，還有烤鴨、煲仔飯等名菜統統吃得到。每日菜品依現場為準。

圖／村民食堂提供

圖／村民食堂提供

圖／村民食堂提供

不僅鹹點出色，像是楊枝甘露、龜苓膏、手工蛋撻等港式甜點也是饕客主攻區，還有各式水果、哈根達斯等任你吃。網友點評「每樣都很新鮮好吃」、「港式風味很足，種類算多樣」、「都是現點現做的！值得來一試」等，而價位部分，桃園藝文店午晚餐同價，平日630+10%元、假日690+10%元。

圖／村民食堂官網

值得一提的是，台北人想吃也免跑桃園，「村民食堂廚窗港點」在士林設有據點，價格則稍有不同，平日為680+10%元、假日760+10%元，想吃建議先訂位喔。

收費價目表。圖／村民食堂官網

村民食堂廚窗港點 桃園藝文店

地址：桃園市桃園區中正路1078號1F

營業時間：

週一至五11:30-14:00；17:30-21:00

週六日及國定例假日11:00-15:00；17:00-21:00

村民食堂廚窗港點 士林官邸店

地址：台北市士林區福林路188號

營業時間：

週一至五11:00-14:00；17:30-21:00

週六日及國定例假日11:00-15:00；17:00-21:00