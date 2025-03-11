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又有新餐廳登台！ 韓國廚神白種元餐廳「香港飯店0410」台灣首店開在「這裡」 內科人搶先嚐

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝홍콩반점官網、讀者提供
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白老師又有新餐廳來了！ 繼正宗韓式「本家燒肉」進駐台灣後，網路最新消息傳出，韓國廚神白種元旗下知名餐廳「香港飯店0410」台灣首店，即將插旗內湖，目前已把招牌掛出來，應仍在籌備中，未來內湖一帶上班族搶先有口福了。

圖／讀者提供
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韓國美食界的代表人物「白種元」老師，除了自己出名的愛吃之外，他也開了不少餐廳品牌。最近，有網友發現白種元老師所開設的「香港飯店0410」(홍콩반점0410)即將在台灣開店，台灣首店選在內湖洲子街上，將成為白種元美食王國的新據點。消息一出，引發網友熱烈迴響，許多食客已經迫不及待想要一嚐。

圖／讀者提供
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圖／讀者提供
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白種元的餐廳品牌「香港飯店0410」在全球都有分店，包括日本和美國，而這家以炸醬麵、炒碼麵聞名的餐廳，也將在台灣掀起一陣美食旋風，台灣首店選址在台北市內湖區的洲子街上，將成為內科地區食客們的新聖地，值得後續期待官方更多新消息釋出。

圖／翻攝홍콩반점官網
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圖／翻攝홍콩반점官網
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