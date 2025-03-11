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台北人等到了！ 添好運「666元港點吃到飽」5店延長至3月底 天母高島屋店3/13開放搶訂

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／添好運台灣提供
圖／添好運台灣提供

天母人手刀先衝！ 著名連鎖香港點心專賣「添好運」變身為吃到飽，期間限定放送「港點吃到飽666元」，大受歡迎！除了5間指定店點確認活動延長至3月底外，最新宣布將增加「台北天母高島屋店」，時間訂為3/17至3/21、3/24至3/28，限時2周平日上映「90分鐘點心放題」，並預計於3/13開放訂位，台北人終於等到了！

圖／添好運台灣提供
圖／添好運台灣提供

榮獲米其林一星肯定的港點專賣，添好運最新提供「90分鐘點心放題」以每人666元(加收10%服務費)，可享主食、蒸點、煎/炸點、甜點等，精選必點35道港味任選任吃，人氣叉燒包、晶瑩鮮蝦餃、醬黃蒸鳳爪、鮮蝦腐皮卷、好運冰火菠蘿、招牌凍檸茶等都是人氣必嚐餐點。

圖／添好運台灣提供
圖／添好運台灣提供

「90分鐘點心放題」指定門市現有5家，包括有台中JMall店、桃園站前店、台南店、新店裕隆城，活動時間為平日下午茶時段14：00-17：00；而高雄富民店則開放三時段，包含11：00-12：30、13：00-14：30、15：00-16：30，皆提供網路訂位，不開放現場候位，而活動時間都延長3/31止。

圖／添好運台灣粉專
圖／添好運台灣粉專

而台北人也強力敲碗想吃，總算也等到添好運加開「台北天母高島屋店」，於3/17至3/21、3/24至3/28連兩周的平日下午14:00-17:00可預約，並於3/13的上午11:00起開放網路訂位，更多詳情可見粉絲專頁以各店公告為準。

添好運放題菜單。圖／添好運提供
添好運放題菜單。圖／添好運提供

添好運 「90分鐘點心放題」活動資訊

活動店家：天母高島屋店、新店裕隆城、台中JMall店、桃園站前店、台南店、高雄富民店

收費方式：每位666元+10%服務費

注意事項：最後點餐時間16:30；用餐時間90分鐘；該活動不與其他優惠合併使用

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