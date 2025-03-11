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便當控也來秀證件！悟饕「台式焢肉飯包99元」限定3天 跨界聯名「三麗鷗限量餐具」吃飯更療癒
生肖對對碰！連鎖人氣便當店「悟饕池上飯包」推出限定3天「台式焢肉飯包」優惠價，還有跨界聯名三麗鷗大明星開賣實用環保周邊，提升用餐小確幸，鐵粉統統買單！
有網友在美食社團預告「悟饕池上飯包」優惠新訊，3/18至3/20，生肖屬豬者出示本人有效證件，即享新上市「台式焢肉飯包」特價99元，每人每日限購乙個，宜蘭區不參與活動。活動規則以官方公告為準。
除有新品飯包開賣外，悟饕還跨界邀請三麗鷗聯名推出實用的限量周邊商品，有環保餐具組優惠價199元（原價250元）及食物悶燒罐優惠價690元（原價799元），Hello Kitty、酷洛米、大耳狗喜拿等每一款都超可愛療癒，實用度超高兼具美美顏值，鐵粉直接整套帶走。詳請可見官網。
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