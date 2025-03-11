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三燔本家「壽喜燒吃到飽」引熱議！三燔北投還限時推「免費吃880元鮮食吧」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自晶華酒店官網
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晶華酒店旗下高人氣日式餐廳「三燔本家」，以高端和牛與頂級海鮮打造經典壽喜燒料理，成為饕客約會與宴客首選。但有讀者發現「三燔本家原來可以壽喜燒吃到飽」，引發美食愛好者討論，堪稱「隱藏版福利」，實際提供無限續盤選項，讓壽喜燒愛好者能大快朵頤。

圖／取自晶華酒店官網
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「三燔本家 壽喜燒吃到飽」包含前菜、新鮮蔬菜無限供應，主菜則提供美澳頂級牛肉與雪花豬等高品質肉品無限爽吃，精選甜點澤可以畫下完美句點。目前午餐每人1080元+10%，晚餐1280元+10%。想品味極致和風鍋物的饕客，愛吃壽喜燒的讀者，千萬別錯過這波限時奢華饗宴！

值得注意的是，三燔本家壽喜燒吃到飽是主要旅展購買的優惠餐券為主，讀者可以密切關注旅展資訊搶好康，不過若是沒有餐券仍想要吃到飽，務必事前去電預約並告知此需求，會有專人為讀者服務。

圖／取自晶華酒店官網
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此外，「三燔北投」特別推出平日限定壽喜燒放題優惠，自即日起至3月14日，週一至週五午間時段，凡選擇壽喜燒放題、壽喜燒套餐、涮涮鍋套餐或一般套餐，即可免費暢享價值880元的頂級和風鮮食吧，內含陽明山小農新鮮蔬果，提供更豐富的鍋物搭配，讓食客盡享日式經典美味。

圖／取自晶華酒店官網
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北投 吃到飽 壽喜燒 饕客

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