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秀證件「飯店中西Buffet」只要800！桃園「逸·市集」省很大 還能再帶2人吃到飽 和齡優惠「買一送一」到年底

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／COZZI Blu 和逸飯店・桃園館提供
圖／COZZI Blu 和逸飯店・桃園館提供

秀證件！COZZI Blu 和逸飯店・桃園館內的自助餐廳「COZZI Market 逸·市集」推出3月快閃優惠，只要出示相關證件即有優惠價800元，享用新鮮海鮮與中西豐盛自助Buffet吃到飽

圖／COZZI Blu 和逸飯店・桃園館提供
圖／COZZI Blu 和逸飯店・桃園館提供

圖／COZZI Blu 和逸飯店・桃園館提供
圖／COZZI Blu 和逸飯店・桃園館提供

飯店Buffet只要800！位於桃園和逸飯店2F的「COZZI Market 逸·市集」即日起至3/31，推出桃園市民快閃優惠，活動期間到逸．市集用餐，並出示桃園市民卡或於桃園居住／就業／就學相關證件，即享周一至四午、晚餐或週五午餐優惠價800元（原價1,180+10%元）。值得注意的是，需加入AMAZZING CLUB會員；含持卡本人，可攜帶2位客人享優惠（共3位）。

主題餐區供應主廚特選爐烤牛排、風味串烤炸物、沙拉及生鮮蔬果。圖／COZZI Blu 和逸飯店・桃園館提供
主題餐區供應主廚特選爐烤牛排、風味串烤炸物、沙拉及生鮮蔬果。圖／COZZI Blu 和逸飯店・桃園館提供

圖／COZZI Blu 和逸飯店・桃園館提供
圖／COZZI Blu 和逸飯店・桃園館提供

圖／COZZI Blu 和逸飯店・桃園館提供
圖／COZZI Blu 和逸飯店・桃園館提供

即日起至3/14，加碼推出週一至四午、晚餐及週五午餐期間限定「蒜味高粱牛小排」，以獨家香料將原塊牛小排醃製入味，肉質鮮嫩超多汁，桃園人快訂位搶吃這款限定美味。

即日起至3/14，餐期限定「蒜味高粱牛小排」。圖／COZZI Blu 和逸飯店・桃園館提供
即日起至3/14，餐期限定「蒜味高粱牛小排」。圖／COZZI Blu 和逸飯店・桃園館提供

圖／COZZI Blu 和逸飯店・桃園館提供
圖／COZZI Blu 和逸飯店・桃園館提供

此外，逸·市集同步推出「和齡共饗 買一送一」，12/31前，75歲以上和齡者攜帶一名友人到店用餐，出示相關證件即可享週一至四午、晚餐及週五午餐買一送一，贈送者須付10%服務費。

圖／COZZI Blu 和逸飯店・桃園館提供
圖／COZZI Blu 和逸飯店・桃園館提供

全台獨家推出「BBQ室內露營野餐區」，營造與眾不同的用餐氛圍。圖／COZZI Blu 和逸飯店・桃園館提供
全台獨家推出「BBQ室內露營野餐區」，營造與眾不同的用餐氛圍。圖／COZZI Blu 和逸飯店・桃園館提供

同場加映：逸．市集4月最新企劃「中華美食季」

4/1至6/30，逸．市集迎來「中華美食季」，吃得到紅燒肉、佛跳牆、粉蒸肉、水煮牛肉片、剁椒魚、雲南大薄片、港式雲吞叉燒撈麵等多道中華佳餚，喜愛中式美味的朋友千萬別錯過。

逸．市集4月最新企劃「中華美食季」。圖／COZZI Blu 和逸飯店・桃園館提供
逸．市集4月最新企劃「中華美食季」。圖／COZZI Blu 和逸飯店・桃園館提供

* 以上活動詳情與優惠細則以業者公告為準

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Buffet 吃到飽 和逸飯店 市集 牛排 買一送一

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