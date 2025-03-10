比早餐店漢堡還便宜！漢堡王「雙堡超值組」只要99元 狂嗑「10塊雞塊+中薯」也免百元
比早餐店便宜！物價頻漲，早餐店點份漢堡動輒50、60元，而「漢堡王」反其道而行，推出「雙堡超值組」最低只要99元，即能大口爽吃兩種經典款漢堡，雞塊控也有點心優惠組合69元起。
物價持續飆漲，原被認為價格較高的「漢堡王」不僅漸趨平價，更不時推出各種優惠活動。現正推出的「雙堡超值組」內含2種不同口味漢堡，「經典脆雞堡+BBQ培根牛肉堡」99元即開吃，平均一個僅約50元；「雙起士培根牛肉堡+花生培根牛肉堡」特價119元，另有國王大雞堡的組合等共5種超值組可選。
除了超值雙堡外，3/31前，點心也有優惠組合，像是「4塊雞塊+黃金QQ球」69元（原價94元）、「10塊雞塊+中薯」99元（原價164元）等。到速食店光點漢堡不夠看，加點副食吃起來更滿足。
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