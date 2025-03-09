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CP值高到沒朋友！這間「貴族世家」贏麻了 別家沒有的「隱藏版美食、職人現烤麵包」統統吃到飽 還不收服務費

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／貴族世家台東店粉專、摘自Google地圖（網友Fcu Vander、J S分享）
圖／貴族世家台東店粉專、摘自Google地圖（網友Fcu Vander、J S分享）

牛排只是配角！牛排連鎖「貴族世家」主打高CP值平價排餐+自助吧吃到飽，各分店都有不同的亮點特色，而這間店更是請到麵包師傅駐店，提供各式職人現烤麵包，加上自助吧超多樣菜色輪番上陣誠意十足，令不少饕客大讚「很誇張的一直換菜色」、「這家貴族世家真的CP值太高了」。

圖／摘自Google地圖（網友夜貓攝影工作室分享）
圖／摘自Google地圖（網友夜貓攝影工作室分享）

圖／貴族世家台東店粉專
圖／貴族世家台東店粉專

全台最強「貴族世家」！貴族世家以平價排餐與豐富自助吧廣受消費者喜愛，各店也逐漸發展自己的特色以吸引更多人上門開吃。貴族世家台東店在地飄香多年，是台東人想一飽口福的美食老字號，特別是被網友堪稱「最強自助吧」成為饕客朝聖亮點，自製切仔麵、炸物及燒烤、生菜沙拉到滷味、涼麵，不時還會有烤鴨、章魚燒及其他分店沒有的隱藏版美食，而多款甜點到奶蓋紅茶等手搖類飲品更是不能少，就連酥皮濃湯也任你無限續。

圖／摘自Google地圖（網友Fcu Vander分享）
圖／摘自Google地圖（網友Fcu Vander分享）

圖／摘自Google地圖（網友Fcu Vander分享）
圖／摘自Google地圖（網友Fcu Vander分享）

近期更引發高話題的，便是台東店獨家，特別請來知名麵包師傅駐店，肉鬆麵包、蔥麵包等現烤傳統麵包統統有，熱騰騰出爐香氣四溢，有網友品嘗後分享「好吃程度更勝專業麵包店」、「滿意到每吃一口都在讚嘆」，實現麵包自由不是夢。

圖／貴族世家台東店粉專
圖／貴族世家台東店粉專

圖／貴族世家台東店粉專
圖／貴族世家台東店粉專

圖／貴族世家台東店粉專
圖／貴族世家台東店粉專

許多民眾探店後在Google留下評價，「號稱全台最強的貴族世家」、「絕對是跑台東用餐的口袋名單」、「可以說是一間很用心經營的店家」，還有網友們最讚的一點是「免服務費就完勝其他分店」。

貴族世家 台東店

地址：台東縣台東市中華路二段197號

營業時間：11:00-21:30

圖／貴族世家台東店粉專
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