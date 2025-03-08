台灣也能換！ 知名Stanley保溫杯傳燙傷意外 「2款型號」急召回
美國百年歷史經典保溫瓶品牌Stanley，去年在全球發生91起杯蓋脫落事故，對此，業者已於去年召回260萬支產品，而台灣日前也宣布杯蓋安全性召回公告，快檢查杯底型號，可免費更換杯蓋。
Stanley保溫杯源於美國，始於1913年，是個擁有100多年歷史的經典保溫瓶品牌，然而近來多起燙傷意外頻道，業者鑑別起因於杯蓋的螺紋在暴露於熱量和扭力時可能會收縮，導致杯蓋在使用過程中脫落，造成燙傷危險，
Stanley於去年12月開始在全球宣布召回，分別是Switchback、Trigger Action兩款系列保溫杯，包括：Switchback 354毫升、384毫升、473毫升以及Trigger Action 250毫升、 354毫升超薄型、354毫升、473毫升，591毫升系列旅行杯的杯蓋進行召回。
台灣民眾可檢查杯底的產品識別碼，確認是否屬於召回範圍，若符合條件，可透過官方網站線上申請，免費更換杯蓋。
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