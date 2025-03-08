38女王節給力！ 爭鮮「定食8」一日限定「單點8折、10點換38元」

38女王節超給力！ 爭鮮集團旗下「定食8」推出品牌日 SUPER 8活動，除了一日限定「單點8折」，洽逢3/8國際婦女節同慶，寵愛會員們只要以爭鮮10點會員點數，就能兌換到價值38元的抵用券，絕對讓您吃得開心又划算。

圖／爭鮮官網

「定食8」是堅持嚴選食材，將新鮮、美味的食材融入料理中，讓您能夠以平實的價格品嚐到奢華的食材享受，開啟您對日本料理的全新體驗。

3/8女王節來臨，「定食8」寵愛會員，至3/8止，只要是會員在點點活動中積攢10點會員點數，就能兌換到價值「38元抵用券」。

同步推，每月8日是爭鮮品牌日SUPER 8的活動，一日限定推出多項優惠活動，無論是愛吃炸物、小食、烤物、刺身還是甜點飲品，都能享有：一、全時段單點品項「全面8折」的驚喜福利；二、加碼APP會員享點數加倍送；三、APP會員單筆消費滿500元，贈30元抵用券，好康不容錯過！

圖／爭鮮官網

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