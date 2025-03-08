31歲了！「海底撈火鍋」生日優惠連發「買一送一」再拿大禮包
開趴過生日～這個月邁入「而立之年」、已經31歲的「海底撈火鍋」，特別推出許多優惠邀請大家一起來慶生，不只餐點「買一送一」，還有本月壽星才有的「限定禮包」，快趁著春寒回頭襲擊的時間吃鍋囉～
今年迎來開業31年的「海底撈火鍋」，台灣海底撈火鍋策畫了一系列專屬生日月的活動，第一波邀請本月壽星，單桌消費滿1500元，出示證件就能拿到限量的生日大禮包，有精美提袋、生日刮刮卡、品牌零食-麻辣蝦薯條和「限定小撈撈胸針」、插畫師獨家設計的「明信片」，讓每位壽星都能帶走祝福；並且在海底撈火鍋社群上領券，還可享有「肉品」或「鍋底」買一送一；另外購買「LINE禮物Ｘ海底撈電子抵用券」2,031元，還能免費再加「海苔響鈴卷」半份唷！
在3/20、海底撈生日這天晚上8點，官方更規畫了「超嗨生日Party」，邀請粉絲們一起來唱歌慶生、切蛋糕、許願，要幫3月壽星慶生的你，不妨帶著朋友到各分店吃鍋、參加盛大的生日派對囉～
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