「孤獨的美食家」松重豐6度來台　現場開吃麵線評價曝

日本「吃播始祖」松重豐，今（7）日第六度訪台，宣傳由他自編、自導、自演的最新力作「電影版孤獨的美食家」。松重豐一下飛機就品嚐了台灣小吃擔仔麵，並在記者會現場吃了台灣知名的麵線，直說：「這種香氣和口感、彈牙的感覺，非常好吃！」而現場攝影記者捕捉他吃麵線的影像，讓松重豐笑說：「邊吃邊有人拍攝這種感覺我也是第一次！」

此次來到台灣讓松重豐直言像是回到故鄉般的溫暖熟悉，「我今天在吃擔仔麵時就覺得這像是孤獨美食家的份量，我已經迫不及待要享受台灣的美食了」。另外他也透露，自己知道一下飛機就有擔仔麵可以享用，讓他連飛機餐都沒有吃。

而日前松重豐曾坦言，若新片「電影版孤獨的美食家」票房不好，便會退出「孤獨的美食家」的演出，而昨「電影版孤獨的美食家」已衝破10億日幣（約台幣2.2億元）的票房，松重豐也希望大家能繼續踴躍支持，「這樣我就不會引退了」。

另外，在記者會上，松重豐被問到私底下喜歡一個人吃飯嗎？他坦言自己以前非常享受一個人走進食堂的感覺，但現在卻沒有辦法享受孤獨的用餐：「因為當我走進餐廳，大家會覺得井之頭五郎（片中角色名）來了，但我還是會和拍攝夥伴一起去一些小店品嚐美食。」

至於被問到害怕的食物？松重豐透露，自己很害怕白蘆筍罐頭，他笑說：「如果真的出現這道料理，我想可能「孤獨的美食家」就要停了，但好險我的團隊並沒有這麼做。」另外，松重豐也提到日前嘗試了不丹料理中的青辣椒，讓他直說真的太辣。