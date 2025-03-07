聽新聞
0:00 / 0:00
海陸料理無限爽吃！ 開搶最強吃到飽「龍蝦之夜」緊急加場 多人同行最低1999元、再贈泰式龍蝦
海鮮控、肉肉控、吃到飽控快來看！ 大直知名美食聚點「豐FOOD海陸百匯」，今年度再推出最強吃到飽「龍蝦之夜」，3月份首場門票8人特惠瞬間銷售一空，加急再開3月25日場次，供海鮮愛好者們追加。這回不僅提供清蒸龍蝦吃到飽，更加碼推出每人一份泰式波士頓龍蝦，更祭出多人同行的專屬優惠，快揪好友們一同開吃。
今年豐FOOD「龍蝦之夜」不僅保留經典的無限量清蒸龍蝦，更帶來了風味獨特的泰式波士頓龍蝦，再祭出限定的豪華料理，包括日本A5和牛握壽司、焗烤生蠔、帝王蟹湯、現切牛排、椒鹽天使蝦、櫻桃片皮鴨等，帶給你最奢華的Buffet體驗。
超過百道多國料理與各式酒品、無酒精飲品、哈根達斯冰淇淋等，一應俱全，特別要知道，「龍蝦之夜」準時18:00美味上菜，採每人每次限拿一份，但不限次數取用，每隻龍蝦重達300-400公克，鮮嫩Q彈、口感細膩鮮甜，海味饕客們一定要追！
「龍蝦之夜」吃到飽單人價格為2,199元，4人同行可享每人優惠價2,099元，若是8人團體同行則可每人1,999元超值價格享受，同步推出商務人士限時優惠，於3月底前，凡持工作憑證或名片至餐廳用餐，即可享有88折優惠，且午餐與晚餐時段再加碼贈送松葉蟹！
豐FOOD海陸百匯
地址： 台北市中山區植福路8號
電話： 02-8502-0555
「龍蝦之夜」吃到飽
活動日期：2025/3/11、3/25、4/15、5/6
價格：單人2,199 元+10%、4人優惠價 2,099 元+10%、8人優惠價 1,999 元+10%
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言