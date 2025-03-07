海陸料理無限爽吃！ 開搶最強吃到飽「龍蝦之夜」緊急加場 多人同行最低1999元、再贈泰式龍蝦

海鮮控、肉肉控、吃到飽控快來看！ 大直知名美食聚點「豐FOOD海陸百匯」，今年度再推出最強吃到飽「龍蝦之夜」，3月份首場門票8人特惠瞬間銷售一空，加急再開3月25日場次，供海鮮愛好者們追加。這回不僅提供清蒸龍蝦吃到飽，更加碼推出每人一份泰式波士頓龍蝦，更祭出多人同行的專屬優惠，快揪好友們一同開吃。

圖／豐FOOD．海陸百匯提供

今年豐FOOD「龍蝦之夜」不僅保留經典的無限量清蒸龍蝦，更帶來了風味獨特的泰式波士頓龍蝦，再祭出限定的豪華料理，包括日本A5和牛握壽司、焗烤生蠔、帝王蟹湯、現切牛排、椒鹽天使蝦、櫻桃片皮鴨等，帶給你最奢華的Buffet體驗。

圖／豐FOOD．海陸百匯提供

圖／豐FOOD．海陸百匯提供

超過百道多國料理與各式酒品、無酒精飲品、哈根達斯冰淇淋等，一應俱全，特別要知道，「龍蝦之夜」準時18:00美味上菜，採每人每次限拿一份，但不限次數取用，每隻龍蝦重達300-400公克，鮮嫩Q彈、口感細膩鮮甜，海味饕客們一定要追！

圖／豐FOOD．海陸百匯提供

「龍蝦之夜」吃到飽單人價格為2,199元，4人同行可享每人優惠價2,099元，若是8人團體同行則可每人1,999元超值價格享受，同步推出商務人士限時優惠，於3月底前，凡持工作憑證或名片至餐廳用餐，即可享有88折優惠，且午餐與晚餐時段再加碼贈送松葉蟹！

豐FOOD海陸百匯

地址： 台北市中山區植福路8號

電話： 02-8502-0555

「龍蝦之夜」吃到飽

活動日期：2025/3/11、3/25、4/15、5/6

價格：單人2,199 元+10%、4人優惠價 2,099 元+10%、8人優惠價 1,999 元+10%