吃貨快衝一波！ 「唐點小聚 美麗華店」延後熄燈至9／1 「欣葉小聚」接棒
想吃還有機會！欣葉餐飲集團旗下的時尚港式餐廳「唐點小聚」，因重新調整營運佈局，原訂於今年3月結束7年的營業時光。然而，自停業公告發布後，便收到眾多客人回饋，紛紛表示來不及再次回味，欣葉國際餐飲即刻決定延長營業至9月1日，之後原址將由「欣葉小聚」接棒經營！
欣葉於2018年攜手香港唐宮集團，引進「唐點小聚」登台，主打摩登的用餐氛圍與吸睛造型料理，於台北市民大道一號店在2020年1月結束營業，爾後「唐點小聚」剩餘2間美麗華店及新竹巨城店。
而欣葉國際餐飲與美麗華百樂園重新討論後，決定將「唐點小聚 美麗華店」營運延長至2025年9月1日，之後原址將由獲得必比登推介的品牌「欣葉小聚」接棒經營，而「唐點小聚新竹巨城店」則照原計畫於3月2日退出市場。
欣葉表示為了感謝忠實顧客，「唐點小聚 美麗華店」計畫於四、五月期間，推出自開業以來倍受好評、重新呈現融入港粵菜、川菜、上海菜等的各式新派中菜；未來仍將持續與香港唐宮集團保持緊密的國際合作夥伴關係，品牌結束營運後，部分經典港式料理將透過冷凍料理包形態呈現，消費者可於「欣葉線上風味選」網站或欣葉門市購買。
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