日韓最強聯名！京都勝牛 X 橋村炸雞全新聯名「蜂蜜蒜味腰內肉」登場，全台獨家開賣

日韓最強聯名美食來了！京都勝牛與韓國知名炸雞品牌「橋村炸雞」聯手打造全新美味，即日起起限時登場！這次特別採用橋村研發中心直送台灣的獨家蜂蜜醬，以韓國天然食材精心調製，呈現100%原汁原味，與京都勝牛經典肉品完美結合，帶來極致的日韓風味饗宴。此次聯名不僅融合了橋村暢銷No.1蜂蜜口味，還為饕客推出多款限定餐點，讓味蕾感受全新升級的厚實美味！

2025-03-07 13:00