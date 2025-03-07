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日韓最強聯名！京都勝牛 X 橋村炸雞全新聯名「蜂蜜蒜味腰內肉」登場，全台獨家開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自京都勝牛臉書粉專
圖／取自京都勝牛臉書粉專

日韓最強聯名美食來了！京都勝牛與韓國知名炸雞品牌「橋村炸雞」聯手打造全新美味，即日起起限時登場！這次特別採用橋村研發中心直送台灣的獨家蜂蜜醬，以韓國天然食材精心調製，呈現100%原汁原味，與京都勝牛經典肉品完美結合，帶來極致的日韓風味饗宴。此次聯名不僅融合了橋村暢銷No.1蜂蜜口味，還為饕客推出多款限定餐點，讓味蕾感受全新升級的厚實美味！

圖／取自京都勝牛臉書粉專
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此次聯名菜單包含「蜂蜜蒜味厚切腰內豬排」(NT$410) 及「蜂蜜蒜味豚牛二味」(NT$460)，結合京都勝牛的經典板腱牛與腰內豬，雙重肉感滿足您的味蕾。此外，特別推出「獨家限定雙人餐」(NT$1,100)，內含聯名蜂蜜蒜味厚切腰內豬排、京都勝牛四味組合、炸牛排串與飲品，豐富份量適合共享。還有套餐限定加購優惠，點雙人餐即可NT$30加購北海道赤肉哈密瓜霜淇淋，從主餐到甜品一次滿足！

圖／取自京都勝牛臉書粉專
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圖／取自京都勝牛臉書粉專
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圖／取自京都勝牛臉書粉專
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全新京都勝牛 X 橋村炸雞聯名美味，即日起於全台門市開賣，包括台北信義新光A11、京站，板橋環球、新店裕隆城、新竹巨城、台中LaLaport、台南三井Outlet及高雄漢神巨蛋，快來品嚐這場跨國美食盛宴！

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