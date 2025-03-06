直擊／屈中恆老婆開便當店賣夯 客人絡繹不絕1小時售光

屈中恆老婆Vicky曾是大嫂團成員，如今投資副業開「和平便當」當闆娘，她笑說：「別誤會，我是用自己的私房錢開店，沒拿屈哥一毛錢。」開幕第3天便當在1小時被掃光，屈中恆人在上海出差，答應回國後就來為老婆站台。

她便當內容豐盛、平均價格110元很親民，雖然距離不到50公尺就有知名便當店競爭，但「和平便當」開店時客人已絡繹不絕，過程中品項單不斷被貼上「售完」字樣，還有不少人認出她要合照。

為何如此熱銷？她說，「食材新鮮兼顧營養曲線，部分主食薑黃飯很有特色」。店開在北市六張犁，和平東路上，所以取名「和平便當」，該區有個居民群組，開店消息在裡面傳出，第一天雖然沒賣完，第二天開始就火爆供不應求。

Vicky16、17歲曾在餐廳打工當過外場服務生，後來也在庹宗康夜店裡工作，經過多年變成老闆娘，接電話、回訂單，甚至空檔時在街頭發傳單她都親力親為，客人要求合照也來者不拒。她說，剛開幕還在試水溫，所以量不敢做太多，短短半小時就賣掉8成。

她說，「我很喜歡跟大家互動，看到客人買不到失望的表情，會有些難過，這幾天跟居民相處下來，伯伯、阿姨人都很好，上班族和學生也很多，接下會考慮把量做大 」，只要沒通告，她都會在店裡處理生意，問她投入多少錢？她說6位數，是首次投入餐飲業。

Vicky和屈中恆結婚後生了4個女兒，這些年都在家相夫教女，如今4個女兒念兩個大學、一個高中，最小的10歲，家人都支持她開創副業，未來女兒們是否要陸續出國求學？她笑說，「她們都很戀家，沒有一個想出國」，看來應該不會遇上小孩紛紛離家的空巢期。

Vicky(左)忙著全新的便當事業。記者葉君遠／攝影

Vicky(左)細心跟客人講解便當口味。記者葉君遠／攝影

Vicky(左二)賣便當，生意好到前半小時就賣完8成。記者葉君遠／攝影

Vicky(左)忙著打包便當。記者葉君遠／攝影

Vicky當老闆娘，賣起便當事業。記者葉君遠／攝影