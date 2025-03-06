寵愛女人必收！ 「38婦女節優惠」Buffet半價、燒烤一折、運動中心38元、住房送保養品、咖啡飲料霜淇淋買一送一

最寵愛女性的月份來了，迎接3/8國際婦女節，各大飯店、餐廳紛紛響應推出專屬優惠活動，包含台北萬怡酒店餐廳消費即送女性韓國保養品，王品旗下餐廳穿「黑色網襪」享一折加購優惠，來趟專屬女性旅人的吃喝玩樂小旅行，快揪閨密、媽咪好們一起來！

｜甜點飲料｜

● 全家便利商店

全家Fami!ce霜淇淋優惠買一送一。記者黃筱晴／攝影

全家便利商店自3/7起至3/9止，推多商品買一送一優惠，活動期間可享「霜淇淋買一送一」，包含其他像是喝的霜淇淋、天然水、古娃娃鐵觀音濃茶奶蓋雪糕、農心安城湯麵等統統買一送一。

● 85℃

圖／85℃提供

85℃於3/8舉辦「38寵愛女神節」活動，當天推出兩大超值優惠，指定飲品「就是海岩青茶」和「蘋香淺焙青」兩款任選第二杯只要38元，購買任一指定款膠原蛋白系列切片蛋糕，就能用38元加購「就是海岩青茶」或「蘋香淺焙青」任一款。

● CoCo都可

3/8 CoCo春夏新品「粉角系列」報到，38女王節「粉角奶茶(L)」下殺38元，現省22元。

● LADY M

LADY M「焙茶千層蛋糕」。圖／LADY M提供

3/8內用同行顧客「含女性」，即享整桌免服務費；外帶享999元任選4片蛋糕，限女性購買，每人限購乙組，蛋糕品項限280元內，超過可補差價。

｜美食餐飲｜

● Oh my！原燒

Oh my!原燒。圖／王品提供

即日起至4/30的平日期間，只要提前電話訂位王品旗下「Oh my！原燒」，並告知店員參加活動，2人用餐當天穿黑色網襪、網衣或攜帶黑色網狀物，即可用190元大啖原價1,898元的「肋眼牛雙人套餐」，每日每間分店限6名！

● 肉次方

「肉次方 燒肉放題」1折價享用套餐。圖／王品提供

即日起至4/30的平日期間，消費者穿黑色網襪、網衣或攜帶黑色網狀物，2人著指定裝束到「肉次方」消費點購「798元進擊の肉套餐」，只要一折價80元就能吃到飽，也可補差價升級「998元強擊の肉套餐」，每日限定10名。

● 金咕

「金咕」消費指定方案。圖／王品提供

即日起至4/30的平日期間，消費者穿黑色網襪、網衣或攜帶黑色網狀物，2人著指定裝束到「金咕」消費「金咕棒 牛豬雙人套餐」，原價1,398元，一折價140元，每日每間店限10名。

● Texas Roadhouse 德州鮮切牛排

Texas Roadhouse德州鮮切牛排祭出12oz.肋眼牛排「買一送一」優惠。圖／開展餐飲集團提供

Texas Roadhouse德州鮮切牛排於3/8當天在全台6間餐廳，推出12盎司肋眼牛排「買一送一」限定優惠，不限內用外帶。

● TGI FRIDAYS

TGI FRIDAYS「瘋肋排」活動，週三碳烤豬肋排「買一送一」。圖／開展餐飲集團提供

TGI FRIDAYS「瘋肋排」優惠，自即日起正式開跑，全台18間TGI FRIDAYS餐廳每週三碳烤豬肋排「買一送一」，不分全份、半份。TGI FRIDAYS信義餐廳更強勢加碼，3月每週五至店內任點兩杯180元以上的飲品，即刻享有肋眼牛排「買一送一」優惠。

● 兩餐

圖／兩餐提供

兩餐韓國年糕火鍋特別推出38女王節優惠，即日起至3/15，凡是身分證號碼中含有「3」或「8」，或整桌皆為女性，即可享基本方案每位299元、肉肉吃到飽每位399元的優惠(另加10%清潔費)。不論男女，只要符合條件就能共享，更棒的是，身分證號碼符合條件的顧客可讓全桌同享優惠！

● 麵匡匡

圖／麵匡匡提供

麵匡匡推出38女王節套餐優惠活動，於台北莊敬店可享好友限定套餐38元，即起至3/9止，只要點一碗標準拉麵，並出示活動圖片，即可享有3種套餐加購38元優惠(原價60元)。

｜生活消費｜

● 老虎牙子

老虎牙子有氧飲料品牌，自3/7至3/9舉辦「38女王有氧日」活動，全館全品項一律8折優惠，機能有氧飲料為每位媽媽「氧護健康」，且專為小小孩量身打造的兒童保健新品「綠蜂膠口腔噴霧」同樣8折。

● 北市運動中心

圖／台北市體育局提供

台北市體育局推出「U-SPORT台北樂運動」，規劃一系列運動優惠，3/8當天至台北市各運動中心(除中正、南港整修暫不開放)、公園泳池，享單次入場使用健身房及游泳池優惠價，門票僅需38元！

｜飯店｜

● 台北國泰萬怡酒店

MJ Kitchen。圖／台北國泰萬怡酒店提供

台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen即日起推出「環球美食航線」主題菜色，藍蟹、扁蟹、松葉蟹腳等海陸料理無限供應。歡慶38婦女節，女性客人即日起至3/8的午餐、晚餐時段用餐，即加碼贈送每人韓國品牌保養品一入，送完為止。

● 台北凱達大飯店

「森呼吸・美肌之旅」限量住房專案。圖/台北凱達大飯店提供

台北凱達大飯店於3月份推出「森呼吸・美肌之旅」住房專案從即起開賣至4/30，每日限量3間，豪華客房平日3,988元起，再加碼贈送「五感森林療癒面膜」乙組。精緻套房平日5,488元起，周五加價400元、周六加價800元，專案皆含早餐。

台北凱達百宴自助餐廳即日起至3/31，祭出「四人同行．女神免費」活動，女生可免餐費(需加原餐價一成服務費)。

● 台北漢來大飯店

圖／台北漢來大飯店提供

台北漢來大飯店推3月女神月，凡於官網預訂「豪華客房含早餐」專案，入住豪華客房、翌日品嚐島語自助餐廳早餐，還可獲得「文藝女神套裝好禮」(每房1份，限量30組)，專案價8,316元起，內含「新藝術運動光影特展」及「國家地理女性經典影像展」入場門票各2張、文藝女神禮包，即日起到4/4開放預訂，入住期限至4/5為止。

● 台北六福萬怡酒店

圖／台北六福萬怡酒店提供

台北六福萬怡酒店即起至3/31，「敘日全日餐廳」凡著粉色服飾或配件拍照打卡，不分平假日，午餐、下午茶、晚餐最高優惠享第二人吃到飽38元。

● 新竹喜來登

新竹喜來登「寵愛女王」婦女節專屬餐飲優惠。圖/新竹喜來登提供

新竹喜來登大飯店即日起至3/8，「盛宴自助餐廳」用餐，女性顧客可享有下午茶吃到飽半價，每人不到500元，享有生魚片、蝦蟹、牛排通通吃到飽。

● 礁溪寒沐酒店

礁溪寒沐「MU TABLE」自3/8至3/31推出「女神限定禮遇」活動，雙人同行，其中至少一位女性，第二位享68折優惠。限定週一至週五午餐、週一至週四晚餐適用。

● 高雄福華大飯店

Smile One精緻涮涮鍋。圖／高雄福華大飯店提供

高雄福華大飯店自3/8至3/20推出各式女神節優惠活動，首推以高空賞景著稱的「Smile One精緻涮涮鍋」推出三人以上同行，同桌女性點用1,600元以上海陸套餐享38折優惠(每組訂位限一組優惠)。

另，飯店一樓挑高的「HOVII Café」網美咖啡廳，凡內用點餐或蛋糕，即享加購花果茶系列及焙茶拿鐵38折優惠，也有外帶餅乾禮盒83折；旗下中餐廳「江南春江浙料理」也推女性用餐享精緻雙拼盤38折優惠；「珍珠坊廣式料理」則是招牌手工布丁38折開吃！