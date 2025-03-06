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麵食控暴動了！兩日限定「呷麵奇士市集2.0」登場 「牛肉麵、拉麵、眷村味」各路好手逾50攤 超強「攤位地圖」朝聖必收

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／Funtasty 有趣市集粉專
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麵食控年度必衝市集！集結全台最強麵職人「呷麵奇士市集」第二屆登場，不論是國人最愛牛肉麵拉麵，還是義大利麵、熱門小食統統有。麵食腦袋把這兩天的時間空出來，準時衝一波大口開吃。

圖／Funtasty 有趣市集粉專
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愛麵人盛宴即將來襲！為麵食控量身打造，有趣市集「呷麵奇市 Part.2」將於3/15、3/16兩日開跑，各名家牛肉麵、美味拉麵、異國風義大利麵到眷村好味道、炸雞、牛排、章魚燒等多達超過50個攤位和餐車，鬆餅、義式冰淇淋糖葫蘆等經典甜點也都吃得到，與其說是愛麵人必衝，不如說是吃貨都得朝聖的大型饗宴。

圖／Funtasty 有趣市集粉專
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「呷麵奇市 Part.2」必訪亮點搶先看，像是獲得米其林必比登三屆殊榮、有牛肉麵天花板美稱的「牛店精燉牛肉麵」、創立16年主打正統南義美食的「薩朵義大利餐酒館」、承襲老味道的樹巢「梅肉生煎包」和酸甜古早味的黃金田園「糖葫蘆」，都是市集的強力軍，還有更多隱藏美味等你來挖掘。

圖／Funtasty 有趣市集粉專
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圖／Funtasty 有趣市集粉專
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值得注意的是，3/15週六活動時間為12:00-22:00；3/16週日則會提早結束，活動時間是12:00-20:00，記得早點去卡位排美食囉！

圖／Funtasty 有趣市集粉專
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有趣市集 呷麵奇市 Part.2

活動日期：2025/3/15～2025/3/16

活動時間：週六12:00-22:00、週日12:00-20:00

地點：圓山花博 花海廣場（圓山捷運站1號出口；台北市中山區玉門街1號）

粉絲專頁：https://www.facebook.com/FuntastyBazaar

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