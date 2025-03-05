沒搶到添好運沒關係！樂天皇朝「下午茶套餐」驚喜回歸 「經典主食+開胃小菜+3款甜點拼盤」只要258 比半價還便宜
沒搶到添好運點心放題沒關係！樂天皇朝「下午茶套餐」驚喜回歸，經典主食、開胃小菜到甜品拼盤統統有，每份超值價只要258元，比5折還便宜真的有夠狂！
樂天皇朝「下午茶套餐」曾是不少老饕心頭好，2025全新下午茶套餐即日起重磅回歸，套餐內有開胃小菜、功夫主食5擇1及獨家下午茶限定甜品拼盤，集結鹹甜都必點的美味，只要258元（原價528元）就能大口開吃。
套餐裡的開胃小菜是主廚特製「涼拌黑木耳+上海烤麩+蒜香黃瓜」，主食則有「肉絲蛋炒飯」、「紅油抄手拌麵」、「清燉雞湯拉麵」、「木須肉炒拉麵」和「5顆原味小籠包+海鮮酸辣湯」等選擇，另可額外+99元升級八色小籠包。而下午茶限定甜點組合裡能品嘗到「紫薯奶酪+千層蘋果酥+宮廷驢打滾」，為美好的一餐畫下句號。
值得一提的是，下午茶套餐活動僅於平日週一至五14:30-16:30供應，超值價258元不含服務費，須以原價另酌收10%服務費，限內用、外帶不適用。更多詳情以業者公告為準。
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