彰化名店旋風北上！「林記糕餅鋪」快閃誠品南西 現烤好吃蛋黃酥、免費現沖茶 「一日店長」詹姆士3/8獻吃

彰化名店旋風北上！「林記糕餅鋪」首度快閃台北，自即日起至3月底，於台北誠品生活南西店一樓戶外區打造快閃櫃位，讓老饕們不用跑到彰化就能嚐到美味蛋黃酥，推出多元嘗鮮方式，更棒的是，還有男嘉賓廚神詹姆士「一日店長」服務，絕對是糕餅甜點的送禮首選、愛吃蛋黃酥的北部朋友別錯過！

圖／翻攝林記糕餅舖 Linhomelybakery 臉書

林記糕餅舖首次打造全戶外期間限定快閃櫃，買得到人氣經典商品「蛋黃酥」，彰化限定綠豆沙、滷肉、肉鬆3種口味的「綠豆椪」，還有外皮薄又酥的隱藏版「老婆餅」，更特別推出獨家回烤及現沖茶品服務。

圖／翻攝林記糕餅舖 Linhomelybakery 臉書

為了回饋顧客，林記在首周至3/9止，推出「買一送一」，購買林記糕餅舖任一款禮盒，就送隱藏版美味商品「老婆餅」，每日限定前100名；活動至3/31前，第一、凡至櫃上購買「單顆」蛋黃酥，即享有免費加熱回烤服務，第二、只要有購買單顆蛋黃酥、綠豆椪、老婆餅，免費附贈現沖茶一杯！第三、凡購買林記糕餅舖商品，並加入林記LINE官方好友領取優惠券，即可兌換「新客限定來店禮」乙份。

圖／翻攝林記糕餅舖 Linhomelybakery 臉書

圖／翻攝林記糕餅舖 Linhomelybakery 臉書

林記糕餅舖還獨家邀請到「一日店長」男廚神嘉賓「詹姆士」，於3/8當日下午2點至4點現身台北誠品生活南西店1F戶外區。即日起至快閃櫃消費金額滿1200元，即可兌換「拍立得合影券」乙張；現場也準備了「詹姆士親筆簽名禮盒」給粉絲們選購！

圖／翻攝林記糕餅舖 Linhomelybakery 臉書

「林記糕餅鋪」快閃店

日期：3/1(六)至3/31(一)

時間：11:00-22:00 (同百貨營業時間)

地點：台北市中山區南京西路14號 (誠品南西一樓戶外區)