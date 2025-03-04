晚餐吃到飽免900！最平價老字號飯店Buffet「日本文化節」快閃 吃爆「現煎干貝、和牛漢堡排」 再爽嗑最經典「現切烤牛肉」

吃Buffet不用人擠人！位於台北兄弟大飯店內的懷舊風自助餐廳「薔薇廳」推出新主題快閃活動，10道日式風味料理和洋食新菜色任你無限吃，晚餐限定只要780+10%元，下班開吃鬆一下！

圖／兄弟大飯店官網

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千元吃到飽正當道！北市兄弟大飯店13F的中西合璧自助餐廳「薔薇廳」即日起至3/7於晚餐時段推出「日本文化節」，各式握壽司、現包手卷、現煎干貝、酒蒸蛤蜊等多達10道熟食，以及和牛漢堡排、蟹肉可樂餅等洋食代表新菜統統有，還有最經典必吃「現切烤牛肉」和「烤火腿」可以無限取用，每人只要780+10%元，免900元爽嗑多款日料洋食超精算。

圖／兄弟大飯店官網

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圖／摘自Google地圖（網友蔡文欽分享）

有別於時下熱門Buffet，「薔薇廳」帶有懷舊氛圍，有吃過的網友留下「熟食很狂，完全對得起價格」、「菜色豐富，CP值高」、「老字號 餐點各方面都很可口 尤其服務人員態度親切 價格很親民」等好評，更被部落客讚是「台北市最平價飯店吃到飽」。

圖／兄弟大飯店官網

兄弟大飯店 薔薇廳

地址：台北市南京東路三段255號13F

電話：02-27123456 轉薔薇廳（自助餐）