快訊

恐嚇陳亭妃當事人現身！自曝是黨員、曾任綠委特助 出示簡訊傻眼提誣告

民調／立院衝突嚴重…若重新選立委 過半民眾仍挺原人選

市長初選黨內互打？ 陳亭妃稱遭簡訊恐嚇 郭國文批演很大

晚餐吃到飽免900！最平價老字號飯店Buffet「日本文化節」快閃 吃爆「現煎干貝、和牛漢堡排」 再爽嗑最經典「現切烤牛肉」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／兄弟大飯店官網及摘自Google地圖（網友蔡文欽分享）
圖／兄弟大飯店官網及摘自Google地圖（網友蔡文欽分享）

Buffet不用人擠人！位於台北兄弟大飯店內的懷舊風自助餐廳「薔薇廳」推出新主題快閃活動，10道日式風味料理和洋食新菜色任你無限吃，晚餐限定只要780+10%元，下班開吃鬆一下！

圖／兄弟大飯店官網
圖／兄弟大飯店官網

圖／兄弟大飯店官網
圖／兄弟大飯店官網

千元吃到飽正當道！北市兄弟大飯店13F的中西合璧自助餐廳「薔薇廳」即日起至3/7於晚餐時段推出「日本文化節」，各式握壽司、現包手卷、現煎干貝、酒蒸蛤蜊等多達10道熟食，以及和牛漢堡排、蟹肉可樂餅等洋食代表新菜統統有，還有最經典必吃「現切烤牛肉」和「烤火腿」可以無限取用，每人只要780+10%元，免900元爽嗑多款日料洋食超精算。

圖／兄弟大飯店官網
圖／兄弟大飯店官網

圖／兄弟大飯店官網
圖／兄弟大飯店官網

圖／摘自Google地圖（網友蔡文欽分享）
圖／摘自Google地圖（網友蔡文欽分享）

有別於時下熱門Buffet，「薔薇廳」帶有懷舊氛圍，有吃過的網友留下「熟食很狂，完全對得起價格」、「菜色豐富，CP值高」、「老字號 餐點各方面都很可口 尤其服務人員態度親切 價格很親民」等好評，更被部落客讚是「台北市最平價飯店吃到飽」。

圖／兄弟大飯店官網
圖／兄弟大飯店官網

兄弟大飯店 薔薇廳

地址：台北市南京東路三段255號13F

電話：02-27123456 轉薔薇廳（自助餐）

圖／兄弟大飯店粉專
圖／兄弟大飯店粉專

編輯推薦

Buffet CP值 兄弟大飯店 吃到飽 和牛 壽司 懷舊 牛肉

相關新聞

彰化名店旋風北上！「林記糕餅鋪」快閃誠品南西 現烤好吃蛋黃酥、免費現沖茶 「一日店長」詹姆士3/8獻吃

不用跑到彰化了！「林記糕餅鋪」快閃誠品南西 現烤加熱蛋黃酥、免費現沖茶 「一日店長」詹姆士3/8獻吃

晚餐吃到飽免900！最平價老字號飯店Buffet「日本文化節」快閃 吃爆「現煎干貝、和牛漢堡排」 再爽嗑最經典「現切烤牛肉」

吃Buffet不用人擠人！位於台北兄弟大飯店內的懷舊風自助餐廳「薔薇廳」推出新主題快閃活動，10道日式風味料理和洋食新菜色任你無限吃，晚餐限定只要780+10%元，下班開吃鬆一下！

首推數位版！麥當勞「甜心卡」3種款式　全年享買A送B

麥當勞自3月12日將首度推出「實體+數位雙享」甜心卡包，每組內含實體卡與數位序號，只要綁定app，在自助點餐機「嗶」一下...

開業26年熄燈！温德德式烘焙餐館天母、大安店同步停業

就在迎來開業26年的此刻，Wendel's温德德式烘焙餐館天母、大安店宣告今（4日）同步熄燈。Wendel's温德德式烘...

德州鮮切牛排肋眼「買一送一」！只有一天、外帶也行

3月8日國際婦女節即將在本週末到來，Texas Roadhouse德州鮮切牛排當天在全台6間餐廳，推出12盎司肋眼牛排「...

松露奶油、椒心胡椒配壽司！爭鮮×雙月聯名餐點上桌

「爭鮮餐飲集團」攜手7度蟬聯米其林必比推介的「雙月食品社」，自即日起至5月4日期間，於爭鮮迴轉壽司、爭鮮 PLUS推出期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。