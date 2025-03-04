麥當勞首推「實體+數位雙享」甜心卡 嗶一下享買A送B

2025麥當勞甜心卡即將登場，持續數位化並致力打造更便利的顧客體驗，3月12日將首度推出「實體+數位雙享」甜心卡包，每包39元，即可一次擁有實體甜心卡與數位序號，未來，在自助點餐機也可使用甜心卡優惠。將數位序號綁定在麥當勞APP，再於APP內領取甜心優惠券，到自助點餐機簡單「嗶」一下，就可享買A送B的超值優惠。

連續19年推出的麥當勞甜心卡，是喜愛麥當勞的顧客必備的超值神卡。3月12日起即將開賣的麥當勞2025甜心卡包，內含一張實體卡和一組數位序號，雙享價39元。

消費者使用數位序號綁定麥當勞APP，未來一年皆可在APP內「甜心卡專區」，自行搭配A區和B區產品、領取「甜心優惠券」，直接到麥當勞餐廳自助點餐機，或得來速點餐區掃碼，即可完成點餐結帳，再也不用擔心忘記帶卡，或還要到櫃檯排隊付款；數位綁定甜心卡，輕鬆享受一整年的專屬優惠。

除了有數位序號可綁定麥當勞APP，實體的甜心卡也換上新裝，以經典產品 – 薯條、蛋捲冰淇淋與麥克鷄塊為主角，共有「薯條紅」、「蛋捲藍」與「鷄塊黃」三種款式，預計將吸引不少消費者蒐藏。另，「2025甜心卡」套卡串內含三張實體卡(三款各一)與三組數位序號，每串117元。

數位序號使用3步驟：

步驟一【綁定】：(1)進入麥當勞APP中的「甜心卡專區」→(2)點選「掃描綁定」按鈕＞(3)掃描數位序號卡QR Code→甜心卡綁定完成

步驟二【領券】：(1)綁定後進入麥當勞APP中的「甜心卡專區」→(2)先選A區產品，再選B區產品→(3)確認領券數量(至多3張) →(4)點選「領取甜心優惠券」按鈕→成功領取甜心優惠券

步驟三【兌換】：(1)領券後，進入麥當勞APP「回饋優惠」頁面→(2)選取「甜心優惠券」類別→(3)選擇想使用的甜心優惠券→(4)點擊「兌換」產生專屬QR Code→掃描QR Code即可兌換優惠